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При детонации снаряда пострадала жительница Донецка
При детонации снаряда пострадала жительница Донецка - РИА Новости, 19.04.2025
При детонации снаряда пострадала жительница Донецка
Женщина пострадала в результате детонации взрывоопасного предмета на приусадебном участке дома в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:32:00+03:00
2025-04-19T16:32:00+03:00
2025-04-19T16:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате детонации взрывоопасного предмета на приусадебном участке дома в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в Пролетарском районе в результате детонации взрывоопасного предмета на приусадебном участке дома по улице Земнухова получила ранение женщина 1965 года рождения", - написал Кулемзин. В сообщении отмечается, что женщине была оказана медицинская помощь. Пролетарский район находится на юго-востоке Донецка.
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При детонации снаряда пострадала жительница Донецка
Мэр Кулемзин: при детонации взрывоопасного предмета в Донецке пострадала женщина