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При детонации снаряда пострадала жительница Донецка

При детонации снаряда пострадала жительница Донецка - РИА Новости, 19.04.2025

При детонации снаряда пострадала жительница Донецка

Женщина пострадала в результате детонации взрывоопасного предмета на приусадебном участке дома в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:32:00+03:00

2025-04-19T16:32:00+03:00

2025-04-19T16:32:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате детонации взрывоопасного предмета на приусадебном участке дома в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в Пролетарском районе в результате детонации взрывоопасного предмета на приусадебном участке дома по улице Земнухова получила ранение женщина 1965 года рождения", - написал Кулемзин. В сообщении отмечается, что женщине была оказана медицинская помощь. Пролетарский район находится на юго-востоке Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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