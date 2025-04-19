https://ria.ru/20250419/dodik-2012256600.html

Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации

Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации - РИА Новости, 19.04.2025

Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью изданию "Вечерне новости" о подготовке Лондоном попыток ликвидировать его при РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:28:00+03:00

2025-04-19T13:28:00+03:00

2025-04-19T14:53:00+03:00

в мире

сербия

великобритания

брюссель

милорад додик

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818242005_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9e9ebe32527c74ecf383f84c628fd85a.jpg

БЕЛГРАД, 19 апр — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью изданию "Вечерне новости" о подготовке Лондоном попыток ликвидировать его при задержании.Политик пояснил, что получил эту информацию от премьера и трех президентов европейских государств, не уточнив, каких именно."Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат", — указал Додик.По его словам, политики из Брюсселя предлагали ему отойти в сторону в политическом смысле."Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать", — подчеркнул политик.Додик заявил в апреле, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда Боснии и Герцеговины, а непрекращающиеся нападки Сараево на него лично он начал игнорировать.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Боснийская прокуратура 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать политика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок Югославии со стороны НАТО. На следующий день пограничная полиция БиГ сообщила, что начала расследование по факту пересечения политиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта объявил его в розыск. Тем не менее 25 марта он посетил Израиль для участия в двухдневной конференции на тему антисемитизма вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Додик в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о запросе и получении им гражданства России.

https://ria.ru/20250403/dodik-2009129541.html

https://ria.ru/20250226/dodik-2001816121.html

https://ria.ru/20250417/dodik-2011816660.html

https://ria.ru/20250416/dodik-2011704949.html

сербия

великобритания

брюссель

босния и герцеговина

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, великобритания, брюссель, милорад додик, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, нато, интерпол, оон, босния и герцеговина, сараево