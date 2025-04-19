Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации
Додик заявил о подготовке Лондоном попыток его ликвидировать при задержании
© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
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БЕЛГРАД, 19 апр — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью изданию "Вечерне новости" о подготовке Лондоном попыток ликвидировать его при задержании.
Политик пояснил, что получил эту информацию от премьера и трех президентов европейских государств, не уточнив, каких именно.
"Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат", — указал Додик.
По его словам, политики из Брюсселя предлагали ему отойти в сторону в политическом смысле.
"Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать", — подчеркнул политик.
Додик заявил в апреле, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда Боснии и Герцеговины, а непрекращающиеся нападки Сараево на него лично он начал игнорировать.
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Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Боснийская прокуратура 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать политика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок Югославии со стороны НАТО. На следующий день пограничная полиция БиГ сообщила, что начала расследование по факту пересечения политиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта объявил его в розыск. Тем не менее 25 марта он посетил Израиль для участия в двухдневной конференции на тему антисемитизма вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Додик в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о запросе и получении им гражданства России.
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