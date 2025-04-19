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Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации - РИА Новости, 19.04.2025
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13:28 19.04.2025 (обновлено: 14:53 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/dodik-2012256600.html
Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации
Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации - РИА Новости, 19.04.2025
Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью изданию "Вечерне новости" о подготовке Лондоном попыток ликвидировать его при РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:28:00+03:00
2025-04-19T14:53:00+03:00
в мире
сербия
великобритания
брюссель
милорад додик
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БЕЛГРАД, 19 апр — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью изданию "Вечерне новости" о подготовке Лондоном попыток ликвидировать его при задержании.Политик пояснил, что получил эту информацию от премьера и трех президентов европейских государств, не уточнив, каких именно."Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат", — указал Додик.По его словам, политики из Брюсселя предлагали ему отойти в сторону в политическом смысле."Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать", — подчеркнул политик.Додик заявил в апреле, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда Боснии и Герцеговины, а непрекращающиеся нападки Сараево на него лично он начал игнорировать.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Боснийская прокуратура 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать политика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок Югославии со стороны НАТО. На следующий день пограничная полиция БиГ сообщила, что начала расследование по факту пересечения политиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта объявил его в розыск. Тем не менее 25 марта он посетил Израиль для участия в двухдневной конференции на тему антисемитизма вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Додик в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о запросе и получении им гражданства России.
https://ria.ru/20250403/dodik-2009129541.html
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в мире, сербия, великобритания, брюссель, милорад додик, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, нато, интерпол, оон, босния и герцеговина, сараево
В мире, Сербия, Великобритания, Брюссель, Милорад Додик, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, НАТО, Интерпол, ООН, Босния и Герцеговина, Сараево
Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации

Додик заявил о подготовке Лондоном попыток его ликвидировать при задержании

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Дурнев
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БЕЛГРАД, 19 апр — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью изданию "Вечерне новости" о подготовке Лондоном попыток ликвидировать его при задержании.
Политик пояснил, что получил эту информацию от премьера и трех президентов европейских государств, не уточнив, каких именно.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
3 апреля, 15:21
"Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат", — указал Додик.
По его словам, политики из Брюсселя предлагали ему отойти в сторону в политическом смысле.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Додик заявил, что парламент РС БиГ не признает решение суда в Сараево
26 февраля, 20:45
"Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать", — подчеркнул политик.
Додик заявил в апреле, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда Боснии и Герцеговины, а непрекращающиеся нападки Сараево на него лично он начал игнорировать.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Додик заявил, что не боится Каллас и приедет в Москву
17 апреля, 14:29
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Боснийская прокуратура 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать политика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок Югославии со стороны НАТО. На следующий день пограничная полиция БиГ сообщила, что начала расследование по факту пересечения политиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта объявил его в розыск. Тем не менее 25 марта он посетил Израиль для участия в двухдневной конференции на тему антисемитизма вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Додик в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о запросе и получении им гражданства России.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию
16 апреля, 23:54
 
В миреСербияВеликобританияБрюссельМилорад ДодикБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогНАТОИнтерполООНБосния и ГерцеговинаСараево
 
 
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