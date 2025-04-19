https://ria.ru/20250419/dnr-2012300120.html

Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие

Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025

Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие даст возможность украинским военным... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:40:00+03:00

2025-04-19T18:40:00+03:00

2025-04-19T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

ян гагин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие даст возможность украинским военным задуматься об общих с Россией православных корнях. "Перемирие на Пасху - это наш жест доброй воли. Мы сильны и великодушны… Уверен, что перемирие не нарушит баланс на фронте, а даст бойцам противника возможность задуматься о нашей общей вере и наших общих корнях. Уверен, что в случае нарушения врагом перемирия, эти попытки будут жёстко и эффективно пресекаться нашими воинами. С нами правда и с нами Бог!" - заявил Гагин РИА Новости. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

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россия, украина, владимир путин, ян гагин