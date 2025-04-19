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Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие
Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие даст возможность украинским военным... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:40:00+03:00
2025-04-19T18:40:00+03:00
2025-04-19T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие даст возможность украинским военным задуматься об общих с Россией православных корнях. "Перемирие на Пасху - это наш жест доброй воли. Мы сильны и великодушны… Уверен, что перемирие не нарушит баланс на фронте, а даст бойцам противника возможность задуматься о нашей общей вере и наших общих корнях. Уверен, что в случае нарушения врагом перемирия, эти попытки будут жёстко и эффективно пресекаться нашими воинами. С нами правда и с нами Бог!" - заявил Гагин РИА Новости. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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россия, украина, владимир путин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Ян Гагин
Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие
Гагин: пасхальное перемирие позволит ВСУ задуматься об общих православных корнях