https://ria.ru/20250419/dnepr-2012258690.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:40:00+03:00

2025-04-19T13:40:00+03:00

2025-04-19T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антовка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины