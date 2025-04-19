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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/dnepr-2012258690.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:40:00+03:00
2025-04-19T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антовка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских боевиков

МО: группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ, 3 орудия, 2 станции РЭБ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Херсонской области
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антовка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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