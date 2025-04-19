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Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
00:18 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/diplomatiya-2012209735.html
Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом
Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом - РИА Новости, 19.04.2025
Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом
Отношения между Россией и Иерусалимским патриархатом находятся на высоком уровне, что способствует поддержке христианского присутствия на Святой земле, заявил... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T00:18:00+03:00
2025-04-19T00:18:00+03:00
религия
россия
иерусалим
израиль
анатолий викторов
феофил iii (патриарх иерусалимский)
иисус христос
иерусалимская православная церковь
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Отношения между Россией и Иерусалимским патриархатом находятся на высоком уровне, что способствует поддержке христианского присутствия на Святой земле, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов накануне чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме. "Отношения между российским государством и Иерусалимским Патриархатом насчитывают не одно столетие. Особенно тесные связи завязались в середине XIX века, когда Россия как государство и Русская православная церковь оказывало покровительство христианам, особенно православным, на Святой земле", - рассказал Викторов. По словам посла, защита христиан в те времена имела жизненно важное значение. Викторов напомнил, что в те годы на Святой земле было построено множество храмов, образовательных учреждений и больниц. "С тех пор эти отношения поддерживаются на очень хорошем и высоком уровне. Я бы говорил о высоком уровне церковно-дипломатического взаимодействия между Иерусалимским патриархатом и Россией, в частности с министерством иностранных дел РФ, которое особенно востребовано в силу ... нынешнего состояния, когда мир перевернут вверх ногами", - заявил Викторов. Посол отметил, что Иерусалимский патриархат выполняет важнейшую миссию в интересах всего христианского мира и обеспечивает сохранение истинного и подлинного христианского присутствия на Святой земле. "Мы оказываем Иерусалимскому патриархату политическое и дипломатическое содействие. Это высоко ценится руководством патриархата и самим уважаемым ... Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом III. Выражением этой признательности можно назвать недавно врученный мне орден ... высшей награды Иерусалимской Православной Церкви ... Ордена Святого Животворящего Креста Господня. Я вижу в этом высокую оценку вклада и руководства РФ и нашего дипломатического ведомства в поддержке христиан на Святой земле", - заключил Викторов. Двадцатого марта Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову Орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается Патриархом Иерусалимской Православной Церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
https://ria.ru/20250419/pravoslavie-2012209541.html
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012204624.html
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россия, иерусалим, израиль, анатолий викторов, феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, иерусалимская православная церковь, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Иерусалим, Израиль, Анатолий Викторов, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Иисус Христос, Иерусалимская православная церковь, Русская православная церковь, Религия
Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом

Посол Викторов: отношения России и Иерусалимского патриархата на высоком уровне

© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в ИзраилеПосол России в Израиле Анатолий Викторов
Посол России в Израиле Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Отношения между Россией и Иерусалимским патриархатом находятся на высоком уровне, что способствует поддержке христианского присутствия на Святой земле, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов накануне чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме.
"Отношения между российским государством и Иерусалимским Патриархатом насчитывают не одно столетие. Особенно тесные связи завязались в середине XIX века, когда Россия как государство и Русская православная церковь оказывало покровительство христианам, особенно православным, на Святой земле", - рассказал Викторов.
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По словам посла, защита христиан в те времена имела жизненно важное значение. Викторов напомнил, что в те годы на Святой земле было построено множество храмов, образовательных учреждений и больниц.
"С тех пор эти отношения поддерживаются на очень хорошем и высоком уровне. Я бы говорил о высоком уровне церковно-дипломатического взаимодействия между Иерусалимским патриархатом и Россией, в частности с министерством иностранных дел РФ, которое особенно востребовано в силу ... нынешнего состояния, когда мир перевернут вверх ногами", - заявил Викторов.
Посол отметил, что Иерусалимский патриархат выполняет важнейшую миссию в интересах всего христианского мира и обеспечивает сохранение истинного и подлинного христианского присутствия на Святой земле.
"Мы оказываем Иерусалимскому патриархату политическое и дипломатическое содействие. Это высоко ценится руководством патриархата и самим уважаемым ... Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом III. Выражением этой признательности можно назвать недавно врученный мне орден ... высшей награды Иерусалимской Православной Церкви ... Ордена Святого Животворящего Креста Господня. Я вижу в этом высокую оценку вклада и руководства РФ и нашего дипломатического ведомства в поддержке христиан на Святой земле", - заключил Викторов.
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Двадцатого марта Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову Орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается Патриархом Иерусалимской Православной Церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
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