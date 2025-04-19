Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом
Посол Викторов: отношения России и Иерусалимского патриархата на высоком уровне
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в ИзраилеПосол России в Израиле Анатолий Викторов
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Отношения между Россией и Иерусалимским патриархатом находятся на высоком уровне, что способствует поддержке христианского присутствия на Святой земле, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов накануне чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме.
"Отношения между российским государством и Иерусалимским Патриархатом насчитывают не одно столетие. Особенно тесные связи завязались в середине XIX века, когда Россия как государство и Русская православная церковь оказывало покровительство христианам, особенно православным, на Святой земле", - рассказал Викторов.
По словам посла, защита христиан в те времена имела жизненно важное значение. Викторов напомнил, что в те годы на Святой земле было построено множество храмов, образовательных учреждений и больниц.
"С тех пор эти отношения поддерживаются на очень хорошем и высоком уровне. Я бы говорил о высоком уровне церковно-дипломатического взаимодействия между Иерусалимским патриархатом и Россией, в частности с министерством иностранных дел РФ, которое особенно востребовано в силу ... нынешнего состояния, когда мир перевернут вверх ногами", - заявил Викторов.
Посол отметил, что Иерусалимский патриархат выполняет важнейшую миссию в интересах всего христианского мира и обеспечивает сохранение истинного и подлинного христианского присутствия на Святой земле.
"Мы оказываем Иерусалимскому патриархату политическое и дипломатическое содействие. Это высоко ценится руководством патриархата и самим уважаемым ... Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом III. Выражением этой признательности можно назвать недавно врученный мне орден ... высшей награды Иерусалимской Православной Церкви ... Ордена Святого Животворящего Креста Господня. Я вижу в этом высокую оценку вклада и руководства РФ и нашего дипломатического ведомства в поддержке христиан на Святой земле", - заключил Викторов.
Двадцатого марта Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову Орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается Патриархом Иерусалимской Православной Церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.