https://ria.ru/20250419/diplomatiya-2012209735.html

Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом

Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом - РИА Новости, 19.04.2025

Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом

Отношения между Россией и Иерусалимским патриархатом находятся на высоком уровне, что способствует поддержке христианского присутствия на Святой земле, заявил... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:18:00+03:00

2025-04-19T00:18:00+03:00

2025-04-19T00:18:00+03:00

религия

россия

иерусалим

израиль

анатолий викторов

феофил iii (патриарх иерусалимский)

иисус христос

иерусалимская православная церковь

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Отношения между Россией и Иерусалимским патриархатом находятся на высоком уровне, что способствует поддержке христианского присутствия на Святой земле, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов накануне чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме. "Отношения между российским государством и Иерусалимским Патриархатом насчитывают не одно столетие. Особенно тесные связи завязались в середине XIX века, когда Россия как государство и Русская православная церковь оказывало покровительство христианам, особенно православным, на Святой земле", - рассказал Викторов. По словам посла, защита христиан в те времена имела жизненно важное значение. Викторов напомнил, что в те годы на Святой земле было построено множество храмов, образовательных учреждений и больниц. "С тех пор эти отношения поддерживаются на очень хорошем и высоком уровне. Я бы говорил о высоком уровне церковно-дипломатического взаимодействия между Иерусалимским патриархатом и Россией, в частности с министерством иностранных дел РФ, которое особенно востребовано в силу ... нынешнего состояния, когда мир перевернут вверх ногами", - заявил Викторов. Посол отметил, что Иерусалимский патриархат выполняет важнейшую миссию в интересах всего христианского мира и обеспечивает сохранение истинного и подлинного христианского присутствия на Святой земле. "Мы оказываем Иерусалимскому патриархату политическое и дипломатическое содействие. Это высоко ценится руководством патриархата и самим уважаемым ... Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом III. Выражением этой признательности можно назвать недавно врученный мне орден ... высшей награды Иерусалимской Православной Церкви ... Ордена Святого Животворящего Креста Господня. Я вижу в этом высокую оценку вклада и руководства РФ и нашего дипломатического ведомства в поддержке христиан на Святой земле", - заключил Викторов. Двадцатого марта Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову Орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается Патриархом Иерусалимской Православной Церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

https://ria.ru/20250419/pravoslavie-2012209541.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012204624.html

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иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иерусалим, израиль, анатолий викторов, феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, иерусалимская православная церковь, русская православная церковь, религия