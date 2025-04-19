Рэперу Diddy отказали в переносе суда на два месяца
Рэперу Diddy, обвиняемому в сексуальном насилии, отказали в переносе суда
© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Willy Sanjuan
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обвиняемому в сексуальном насилии рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом Diddy, отказали в переносе суда на два месяца, сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебное письмо.
Телеканал указывает, что ранее адвокаты Комбса попросили перенести заседание суда на два месяца, чтобы лучше подготовить защиту. Процесс над скандальным рэп-исполнителем назначен на 5 мая в Нью-Йорке.
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"Федеральный судья в пятницу отказал Шону Комбсу в переносе суда на два месяца", - указывает телеканал.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
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