https://ria.ru/20250419/diddy-2012219140.html

Рэперу Diddy отказали в переносе суда на два месяца

Рэперу Diddy отказали в переносе суда на два месяца - РИА Новости, 19.04.2025

Рэперу Diddy отказали в переносе суда на два месяца

Обвиняемому в сексуальном насилии рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом Diddy, отказали в переносе суда на два месяца, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:45:00+03:00

2025-04-19T03:45:00+03:00

2025-04-19T03:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обвиняемому в сексуальном насилии рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом Diddy, отказали в переносе суда на два месяца, сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебное письмо. Телеканал указывает, что ранее адвокаты Комбса попросили перенести заседание суда на два месяца, чтобы лучше подготовить защиту. Процесс над скандальным рэп-исполнителем назначен на 5 мая в Нью-Йорке. "Федеральный судья в пятницу отказал Шону Комбсу в переносе суда на два месяца", - указывает телеканал. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

https://ria.ru/20250412/nasilie-2010929365.html

https://ria.ru/20250222/advokat-2000940094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, nbc, новости шоу-бизнеса, в мире