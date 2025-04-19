Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Храм Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХрам Гроба Господня перед схождением Благодатного огня
Храм Гроба Господня перед схождением Благодатного огня. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
"Двадцать третья паломническая миссия Фонда Андрея Первозванного по благословению святейшего патриарха достигает своей кульминации здесь, в Иерусалиме. Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов. Он указал на необходимость восстановления единства православия. Отметил в том числе и нашу скромную роль. Поэтому мы с нетерпением ожидаем того счастливого момента, который – мы в этом уверены – должен наступить буквально через несколько часов", – сказал РИА Новости глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.