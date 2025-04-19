https://ria.ru/20250419/delegatsiya-2012244524.html

Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 19.04.2025

Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:55:00+03:00

2025-04-19T10:55:00+03:00

2025-04-19T10:59:00+03:00

религия

иисус христос

владимир якунин

иерусалим

белгород

фонд андрея первозванного

русская православная церковь

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155311/27/1553112761_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_1c330b7053ce64d25e90bd4ffcde2252.jpg

ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос."Двадцать третья паломническая миссия Фонда Андрея Первозванного по благословению святейшего патриарха достигает своей кульминации здесь, в Иерусалиме. Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов. Он указал на необходимость восстановления единства православия. Отметил в том числе и нашу скромную роль. Поэтому мы с нетерпением ожидаем того счастливого момента, который – мы в этом уверены – должен наступить буквально через несколько часов", – сказал РИА Новости глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

иерусалим

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иисус христос, владимир якунин, иерусалим, белгород, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, религиозные праздники, россия