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Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
10:55 19.04.2025 (обновлено: 10:59 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/delegatsiya-2012244524.html
Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 19.04.2025
Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:55:00+03:00
2025-04-19T10:59:00+03:00
религия
иисус христос
владимир якунин
иерусалим
белгород
фонд андрея первозванного
русская православная церковь
религиозные праздники
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос."Двадцать третья паломническая миссия Фонда Андрея Первозванного по благословению святейшего патриарха достигает своей кульминации здесь, в Иерусалиме. Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов. Он указал на необходимость восстановления единства православия. Отметил в том числе и нашу скромную роль. Поэтому мы с нетерпением ожидаем того счастливого момента, который – мы в этом уверены – должен наступить буквально через несколько часов", – сказал РИА Новости глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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иисус христос, владимир якунин, иерусалим, белгород, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, религиозные праздники, россия
Религия, Иисус Христос, Владимир Якунин, Иерусалим, Белгород, Фонд Андрея Первозванного, Русская православная церковь, Религиозные праздники, Россия
Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Храм Гроба Господня в Иерусалиме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХрам Гроба Господня перед схождением Благодатного огня
Храм Гроба Господня перед схождением Благодатного огня - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Храм Гроба Господня перед схождением Благодатного огня. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию
Вчера, 10:30
"Двадцать третья паломническая миссия Фонда Андрея Первозванного по благословению святейшего патриарха достигает своей кульминации здесь, в Иерусалиме. Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов. Он указал на необходимость восстановления единства православия. Отметил в том числе и нашу скромную роль. Поэтому мы с нетерпением ожидаем того счастливого момента, который – мы в этом уверены – должен наступить буквально через несколько часов", – сказал РИА Новости глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФБелгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
 
РелигияИисус ХристосВладимир ЯкунинИерусалимБелгородФонд Андрея ПервозванногоРусская православная церковьРелигиозные праздникиРоссия
 
 
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