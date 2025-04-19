https://ria.ru/20250419/chita-2012269190.html
В Чите ликвидировали открытое горение в частных домах на 400 "квадратах"
В Чите ликвидировали открытое горение в частных домах на 400 "квадратах" - РИА Новости, 19.04.2025
В Чите ликвидировали открытое горение в частных домах на 400 "квадратах"
Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 400 квадратных метров при пожаре в трех частных домах и гараже в Чите, сообщает МЧС России в своём... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T14:48:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
чита
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870284666_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74572f410200bac5f502143b8c1e4718.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 400 квадратных метров при пожаре в трех частных домах и гараже в Чите, сообщает МЧС России в своём Тelegram-канале. В субботу ведомство сообщило, что в Чите на улице Ракитной горит гараж и три частных дома на площади 400 "квадратов", огнём также повреждены надворные постройки. Пострадавших нет. Позже в главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю РИА Новости уточнили, что пожар локализован. В тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250419/pozhar-2012235278.html
чита
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870284666_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bf7b777b408b772361cb914c0cecba6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите ликвидировали открытое горение в частных домах на 400 "квадратах"
В Чите ликвидировали открытое горение в трех домах и гараже на 400 квадратах