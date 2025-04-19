https://ria.ru/20250419/chita-2012269190.html

В Чите ликвидировали открытое горение в частных домах на 400 "квадратах"

В Чите ликвидировали открытое горение в частных домах на 400 "квадратах" - РИА Новости, 19.04.2025

В Чите ликвидировали открытое горение в частных домах на 400 "квадратах"

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 400 квадратных метров при пожаре в трех частных домах и гараже в Чите, сообщает МЧС России в своём... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:48:00+03:00

2025-04-19T14:48:00+03:00

2025-04-19T14:48:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 400 квадратных метров при пожаре в трех частных домах и гараже в Чите, сообщает МЧС России в своём Тelegram-канале. В субботу ведомство сообщило, что в Чите на улице Ракитной горит гараж и три частных дома на площади 400 "квадратов", огнём также повреждены надворные постройки. Пострадавших нет. Позже в главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю РИА Новости уточнили, что пожар локализован. В тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250419/pozhar-2012235278.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)