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В Чите загорелись три частных дома и гараж на площади около 400 "квадратов"
В Чите загорелись три частных дома и гараж на площади около 400 "квадратов" - РИА Новости, 19.04.2025
В Чите загорелись три частных дома и гараж на площади около 400 "квадратов"
Пожарные тушат в Чите три частных дома и гараж на площади около 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:03:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Пожарные тушат в Чите три частных дома и гараж на площади около 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. "Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Чите. На улице Ракитной горит гараж и три частных дома, повреждены надворные постройки. Площадь пожара - 400 "квадратов". Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают 30 специалистов и девять единиц техники, информирует ведомство.
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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите загорелись три частных дома и гараж на площади около 400 "квадратов"
Три частных дома и гараж горят в Чите на 400 квадратах, пострадавших нет