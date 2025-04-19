https://ria.ru/20250419/chita-2012262266.html

В Чите загорелись три частных дома и гараж на площади около 400 "квадратов"

В Чите загорелись три частных дома и гараж на площади около 400 "квадратов" - РИА Новости, 19.04.2025

В Чите загорелись три частных дома и гараж на площади около 400 "квадратов"

Пожарные тушат в Чите три частных дома и гараж на площади около 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:03:00+03:00

2025-04-19T14:03:00+03:00

2025-04-19T14:08:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Пожарные тушат в Чите три частных дома и гараж на площади около 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. "Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Чите. На улице Ракитной горит гараж и три частных дома, повреждены надворные постройки. Площадь пожара - 400 "квадратов". Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают 30 специалистов и девять единиц техники, информирует ведомство.

https://ria.ru/20250419/pozhar-2012235278.html

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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)