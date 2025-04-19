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В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров - РИА Новости, 19.04.2025
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08:58 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/burjatija-2012232532.html
В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров - РИА Новости, 19.04.2025
В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров
Более 4,7 тысячи гектаров лесных пожаров потушено в Бурятии за минувшие сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:58:00+03:00
2025-04-19T08:58:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 19 апр - РИА Новости. Более 4,7 тысячи гектаров лесных пожаров потушено в Бурятии за минувшие сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено 11 возгораний: в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Ликвидировано 5 очагов: в Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах, на общей площади 4 741,3 гектаров", - говорится в сообщении. По данным на утро субботы, в регионе действуют восемь лесных пожаров в Еравнинском и Джидинском районах на общей площади 105 гектаров. Причиной их возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет. На возгорании работают 292 человека, задействовано 44 единицы лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
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происшествия, прибайкальский район, джидинский район
Происшествия, Прибайкальский район, Джидинский район
В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров

В Бурятии за сутки потушили более 4,7 тысячи гектаров лесных пожаров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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УЛАН-УДЭ, 19 апр - РИА Новости. Более 4,7 тысячи гектаров лесных пожаров потушено в Бурятии за минувшие сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено 11 возгораний: в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Ликвидировано 5 очагов: в Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах, на общей площади 4 741,3 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным на утро субботы, в регионе действуют восемь лесных пожаров в Еравнинском и Джидинском районах на общей площади 105 гектаров. Причиной их возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет. На возгорании работают 292 человека, задействовано 44 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти
12 апреля, 05:23
 
ПроисшествияПрибайкальский районДжидинский район
 
 
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