https://ria.ru/20250419/burjatija-2012232532.html

В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров

В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров - РИА Новости, 19.04.2025

В Бурятии за сутки потушили почти пять тысяч гектар лесных пожаров

Более 4,7 тысячи гектаров лесных пожаров потушено в Бурятии за минувшие сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:58:00+03:00

2025-04-19T08:58:00+03:00

2025-04-19T08:58:00+03:00

происшествия

прибайкальский район

джидинский район

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УЛАН-УДЭ, 19 апр - РИА Новости. Более 4,7 тысячи гектаров лесных пожаров потушено в Бурятии за минувшие сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено 11 возгораний: в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Ликвидировано 5 очагов: в Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах, на общей площади 4 741,3 гектаров", - говорится в сообщении. По данным на утро субботы, в регионе действуют восемь лесных пожаров в Еравнинском и Джидинском районах на общей площади 105 гектаров. Причиной их возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет. На возгорании работают 292 человека, задействовано 44 единицы лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.

https://ria.ru/20250412/pozhary-2010841560.html

прибайкальский район

джидинский район

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происшествия, прибайкальский район, джидинский район