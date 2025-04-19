https://ria.ru/20250419/britanija-2012277426.html

Лондон не намерен сокращать сотрудничество с Китаем, заявила глава Минфина

Лондон не намерен сокращать сотрудничество с Китаем, заявила глава Минфина - РИА Новости, 19.04.2025

Лондон не намерен сокращать сотрудничество с Китаем, заявила глава Минфина

Великобритания не намерена сокращать сотрудничество с Китаем, несмотря на желания США, заявила глава британского минфина Рэйчел Ривз. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:58:00+03:00

2025-04-19T15:58:00+03:00

2025-04-19T15:58:00+03:00

китай

сша

великобритания

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Великобритания не намерена сокращать сотрудничество с Китаем, несмотря на желания США, заявила глава британского минфина Рэйчел Ривз. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США в ходе переговоров планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин. "Китай – вторая по величине экономика мира, и я думаю, будет глупо не взаимодействовать (с ним – ред.). Таков поход этого правительства", - сказала Ривз в интервью газете Telegraph, отвечая на вопрос, готов ли Лондон сократить сотрудничество с Пекином, чтобы задобрить Трампа. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html

китай

сша

великобритания

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китай, сша, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире