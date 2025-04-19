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В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа - РИА Новости, 19.04.2025
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13:16 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/britanija-2012254866.html
В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа
В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа - РИА Новости, 19.04.2025
В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа
Активисты в Великобритании, выступающие против президента США Дональда Трампа, планируют организовать ещё более крупные протесты во время его поездки в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:16:00+03:00
2025-04-19T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Активисты в Великобритании, выступающие против президента США Дональда Трампа, планируют организовать ещё более крупные протесты во время его поездки в королевство, чем в 2019 году, когда тот впервые посетил страну с официальным визитом, заявила представитель коалиции "Остановите Трампа" Зои Гарднер. Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II. "В этот раз (протесты – ред.) будут ещё больше и объединят активистов по огромному кругу вопросов. Мы уверены, что это отвращение по отношению к Дональду Трампу столь же сильно по всей стране", - приводит слова Гарднер газета Guardian. Во время прошлого визита американского лидера в Британию около 250 тысяч человек устроили крупный протест в центре Лондоне, напоминает издание. Тогда активисты подняли в воздух шестиметровый воздушный шар в виде Трампа, изображенного младенцем в подгузниках. Противники президента США планируют вновь запустить шар в ходе новых протестов, однако также хотят "сделать что-то ещё более захватывающее", сообщила представитель движения. Помимо этого, к акции подготовят "гигантские" модели из папье-маше в виде лидеров технологического сектора, которые присутствовали на инаугурации Трампа, пишет газета. В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от короля Карла III. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее.
https://ria.ru/20250405/london-2009574898.html
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в мире, великобритания, сша, лондон, дональд трамп, карл iii, елизавета ii
В мире, Великобритания, США, Лондон, Дональд Трамп, Карл III, Елизавета II
В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа

"Остановите Трампа": протесты в Британии будут масштабнее, чем в 2019 году

© РИА Новости / Джастин Гриффтc-Уильямс | Перейти в медиабанкУчастники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в 2019 году
Участники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в 2019 году - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффтc-Уильямс
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Участники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в 2019 году. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Активисты в Великобритании, выступающие против президента США Дональда Трампа, планируют организовать ещё более крупные протесты во время его поездки в королевство, чем в 2019 году, когда тот впервые посетил страну с официальным визитом, заявила представитель коалиции "Остановите Трампа" Зои Гарднер.
Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.
Акция протеста против политики президента США Дональда Трамп в центре Лондона. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа
5 апреля, 21:44
"В этот раз (протесты – ред.) будут ещё больше и объединят активистов по огромному кругу вопросов. Мы уверены, что это отвращение по отношению к Дональду Трампу столь же сильно по всей стране", - приводит слова Гарднер газета Guardian.
Во время прошлого визита американского лидера в Британию около 250 тысяч человек устроили крупный протест в центре Лондоне, напоминает издание. Тогда активисты подняли в воздух шестиметровый воздушный шар в виде Трампа, изображенного младенцем в подгузниках.
Противники президента США планируют вновь запустить шар в ходе новых протестов, однако также хотят "сделать что-то ещё более захватывающее", сообщила представитель движения.
Помимо этого, к акции подготовят "гигантские" модели из папье-маше в виде лидеров технологического сектора, которые присутствовали на инаугурации Трампа, пишет газета.
В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от короля Карла III. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Мэр Лондона предупредил Трампа о возможных протестах в случае его приезда
7 марта, 15:37
 
В миреВеликобританияСШАЛондонДональд ТрампКарл IIIЕлизавета II
 
 
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