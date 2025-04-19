В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа
"Остановите Трампа": протесты в Британии будут масштабнее, чем в 2019 году
© РИА Новости / Джастин Гриффтc-Уильямс | Перейти в медиабанкУчастники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в 2019 году
Участники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в 2019 году. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Активисты в Великобритании, выступающие против президента США Дональда Трампа, планируют организовать ещё более крупные протесты во время его поездки в королевство, чем в 2019 году, когда тот впервые посетил страну с официальным визитом, заявила представитель коалиции "Остановите Трампа" Зои Гарднер.
Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.
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"В этот раз (протесты – ред.) будут ещё больше и объединят активистов по огромному кругу вопросов. Мы уверены, что это отвращение по отношению к Дональду Трампу столь же сильно по всей стране", - приводит слова Гарднер газета Guardian.
Во время прошлого визита американского лидера в Британию около 250 тысяч человек устроили крупный протест в центре Лондоне, напоминает издание. Тогда активисты подняли в воздух шестиметровый воздушный шар в виде Трампа, изображенного младенцем в подгузниках.
Противники президента США планируют вновь запустить шар в ходе новых протестов, однако также хотят "сделать что-то ещё более захватывающее", сообщила представитель движения.
Помимо этого, к акции подготовят "гигантские" модели из папье-маше в виде лидеров технологического сектора, которые присутствовали на инаугурации Трампа, пишет газета.
В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от короля Карла III. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее.