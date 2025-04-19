https://ria.ru/20250419/britanija-2012254866.html

В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа

В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа - РИА Новости, 19.04.2025

В Британии пообещали масштабные протесты во время визита Трампа

Активисты в Великобритании, выступающие против президента США Дональда Трампа, планируют организовать ещё более крупные протесты во время его поездки в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:16:00+03:00

2025-04-19T13:16:00+03:00

2025-04-19T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Активисты в Великобритании, выступающие против президента США Дональда Трампа, планируют организовать ещё более крупные протесты во время его поездки в королевство, чем в 2019 году, когда тот впервые посетил страну с официальным визитом, заявила представитель коалиции "Остановите Трампа" Зои Гарднер. Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II. "В этот раз (протесты – ред.) будут ещё больше и объединят активистов по огромному кругу вопросов. Мы уверены, что это отвращение по отношению к Дональду Трампу столь же сильно по всей стране", - приводит слова Гарднер газета Guardian. Во время прошлого визита американского лидера в Британию около 250 тысяч человек устроили крупный протест в центре Лондоне, напоминает издание. Тогда активисты подняли в воздух шестиметровый воздушный шар в виде Трампа, изображенного младенцем в подгузниках. Противники президента США планируют вновь запустить шар в ходе новых протестов, однако также хотят "сделать что-то ещё более захватывающее", сообщила представитель движения. Помимо этого, к акции подготовят "гигантские" модели из папье-маше в виде лидеров технологического сектора, которые присутствовали на инаугурации Трампа, пишет газета. В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу личное письмо от короля Карла III. Как сообщает британская газета Telegraph, местом проведения мероприятия станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее.

https://ria.ru/20250405/london-2009574898.html

https://ria.ru/20250307/london-2003651103.html

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