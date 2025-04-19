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В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба - РИА Новости, 19.04.2025
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12:47 19.04.2025 (обновлено: 13:00 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/boyarskiy-2012252023.html
В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба
В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба - РИА Новости, 19.04.2025
В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который получил ушиб, оступившись на сцене, и в пятницу пропустил спектакль, чувствует себя хорошо и может скоро... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который получил ушиб, оступившись на сцене, и в пятницу пропустил спектакль, чувствует себя хорошо и может скоро вернуться к работе, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета.В пятницу в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось."Пока Михаил Сергеевич остается в больнице. Он чувствует себя нормально, ему просто нужен покой. Театр надеется, что в скором времени Михаил Сергеевич поправится и вернется к работе", - сказала собеседница агентства.Источник не стала называть конкретных дат выписки артиста, но добавила, что ближайший спектакль с его участием состоится в театре имени Ленсовета 27 апреля, следующий - 29 апреля.Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман".
https://ria.ru/20241227/boyarskiy-1991641499.html
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михаил боярский, общество, рсфср
Михаил Боярский, Общество, РСФСР
В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба

Театр имени Ленсовета: Боярский может скоро вернуться к работе после ушиба

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Михаил Боярский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который получил ушиб, оступившись на сцене, и в пятницу пропустил спектакль, чувствует себя хорошо и может скоро вернуться к работе, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета.
В пятницу в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось.
"Пока Михаил Сергеевич остается в больнице. Он чувствует себя нормально, ему просто нужен покой. Театр надеется, что в скором времени Михаил Сергеевич поправится и вернется к работе", - сказала собеседница агентства.
Источник не стала называть конкретных дат выписки артиста, но добавила, что ближайший спектакль с его участием состоится в театре имени Ленсовета 27 апреля, следующий - 29 апреля.
Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман".
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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