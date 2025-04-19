Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором
Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором и ранил мать
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором в пьяной ссоре и ранил мать, его задержали, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В соцсетях появилась информация, что 41-летний бодибилдер из Комсомольска-на-Амуре убил своего 63-летнего отчима и отправил мать в кому в Комсомольске-на-Амуре. Согласно сообщениям из соцсетей, якобы он на допросе заявил, что давно ненавидел свою семью. Отчима он в пьяном угаре убил ударом топора по голове. Также он использовал холодное оружие и против увидевшей произошедшее матери. Кроме того, в соцсетях указывается, что фигурант до этого инцидента был судим за наркотики, угон автомобиля, многочисленные кражи и угрозу убийства.
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"Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, приготовление к убийству). Он (комсомольчанин - ред.) задержан. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Представитель следственного комитета отметила, что ссора возникла в процессе распития алкогольных напитков.
"Бодибилдером он никаким не является - обычный пьющий комсомольчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - разъяснила представитель ведомства.
В СК края подтвердили, что фигурант нанес отчиму удары топором, тот скончался, а мать осталась жива, в настоящее время лечится.
По вышеуказанным обвинениям наказание - лишение свободы на срок от шести до 15 лет.