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Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором - РИА Новости, 19.04.2025
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16:41 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/bodibilder-2012283064.html
Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором
Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором - РИА Новости, 19.04.2025
Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором
Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором в пьяной ссоре и ранил мать, его задержали, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:41:00+03:00
2025-04-19T16:41:00+03:00
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором в пьяной ссоре и ранил мать, его задержали, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. В соцсетях появилась информация, что 41-летний бодибилдер из Комсомольска-на-Амуре убил своего 63-летнего отчима и отправил мать в кому в Комсомольске-на-Амуре. Согласно сообщениям из соцсетей, якобы он на допросе заявил, что давно ненавидел свою семью. Отчима он в пьяном угаре убил ударом топора по голове. Также он использовал холодное оружие и против увидевшей произошедшее матери. Кроме того, в соцсетях указывается, что фигурант до этого инцидента был судим за наркотики, угон автомобиля, многочисленные кражи и угрозу убийства. "Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, приготовление к убийству). Он (комсомольчанин - ред.) задержан. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Представитель следственного комитета отметила, что ссора возникла в процессе распития алкогольных напитков. "Бодибилдером он никаким не является - обычный пьющий комсомольчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - разъяснила представитель ведомства. В СК края подтвердили, что фигурант нанес отчиму удары топором, тот скончался, а мать осталась жива, в настоящее время лечится. По вышеуказанным обвинениям наказание - лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором

Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором и ранил мать

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором в пьяной ссоре и ранил мать, его задержали, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В соцсетях появилась информация, что 41-летний бодибилдер из Комсомольска-на-Амуре убил своего 63-летнего отчима и отправил мать в кому в Комсомольске-на-Амуре. Согласно сообщениям из соцсетей, якобы он на допросе заявил, что давно ненавидел свою семью. Отчима он в пьяном угаре убил ударом топора по голове. Также он использовал холодное оружие и против увидевшей произошедшее матери. Кроме того, в соцсетях указывается, что фигурант до этого инцидента был судим за наркотики, угон автомобиля, многочисленные кражи и угрозу убийства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Красноярском крае мать убила троих детей топором
14 апреля, 14:33
"Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, приготовление к убийству). Он (комсомольчанин - ред.) задержан. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Представитель следственного комитета отметила, что ссора возникла в процессе распития алкогольных напитков.
"Бодибилдером он никаким не является - обычный пьющий комсомольчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - разъяснила представитель ведомства.
В СК края подтвердили, что фигурант нанес отчиму удары топором, тот скончался, а мать осталась жива, в настоящее время лечится.
По вышеуказанным обвинениям наказание - лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Мурманске
 
 
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