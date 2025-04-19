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Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором

Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором - РИА Новости, 19.04.2025

Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором

Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором в пьяной ссоре и ранил мать, его задержали, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:41:00+03:00

2025-04-19T16:41:00+03:00

2025-04-19T16:41:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре убил отчима топором в пьяной ссоре и ранил мать, его задержали, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. В соцсетях появилась информация, что 41-летний бодибилдер из Комсомольска-на-Амуре убил своего 63-летнего отчима и отправил мать в кому в Комсомольске-на-Амуре. Согласно сообщениям из соцсетей, якобы он на допросе заявил, что давно ненавидел свою семью. Отчима он в пьяном угаре убил ударом топора по голове. Также он использовал холодное оружие и против увидевшей произошедшее матери. Кроме того, в соцсетях указывается, что фигурант до этого инцидента был судим за наркотики, угон автомобиля, многочисленные кражи и угрозу убийства. "Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, приготовление к убийству). Он (комсомольчанин - ред.) задержан. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Представитель следственного комитета отметила, что ссора возникла в процессе распития алкогольных напитков. "Бодибилдером он никаким не является - обычный пьющий комсомольчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - разъяснила представитель ведомства. В СК края подтвердили, что фигурант нанес отчиму удары топором, тот скончался, а мать осталась жива, в настоящее время лечится. По вышеуказанным обвинениям наказание - лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html

https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003546307.html

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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске