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В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.04.2025
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01:56 19.04.2025
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В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение
В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.04.2025
В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Пуэрто-Рико почти полностью восстановлено после блэкаута, сообщает телеканал CBS со ссылкой на энергетическую компанию Luma Energy. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:56:00+03:00
2025-04-19T01:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Пуэрто-Рико почти полностью восстановлено после блэкаута, сообщает телеканал CBS со ссылкой на энергетическую компанию Luma Energy. В четверг газета USA Today сообщила, что более миллиона жителей Пуэрто-Рико, то есть более трети населения, остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy. С опорой на собственную оценку компании газета указывала, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов. "Хотя восстановление практически окончено, некоторые клиенты могут столкнуться с временными отключениями из-за ограниченной генерации", - приводит телеканал заявление Luma. По предварительной оценке, первопричиной сбоя стало присутствие растительности на одном из участков линий электропередачи.
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в мире, пуэрто-рико
В мире, Пуэрто-Рико
В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение

В Пуэрто-Рико после блэкаута почти полностью восстановили электроснабжение

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Пуэрто-Рико почти полностью восстановлено после блэкаута, сообщает телеканал CBS со ссылкой на энергетическую компанию Luma Energy.
В четверг газета USA Today сообщила, что более миллиона жителей Пуэрто-Рико, то есть более трети населения, остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy. С опорой на собственную оценку компании газета указывала, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов.
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"Хотя восстановление практически окончено, некоторые клиенты могут столкнуться с временными отключениями из-за ограниченной генерации", - приводит телеканал заявление Luma.
По предварительной оценке, первопричиной сбоя стало присутствие растительности на одном из участков линий электропередачи.
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