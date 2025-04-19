В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение
В Пуэрто-Рико после блэкаута почти полностью восстановили электроснабжение
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Пуэрто-Рико почти полностью восстановлено после блэкаута, сообщает телеканал CBS со ссылкой на энергетическую компанию Luma Energy.
В четверг газета USA Today сообщила, что более миллиона жителей Пуэрто-Рико, то есть более трети населения, остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy. С опорой на собственную оценку компании газета указывала, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов.
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"Хотя восстановление практически окончено, некоторые клиенты могут столкнуться с временными отключениями из-за ограниченной генерации", - приводит телеканал заявление Luma.
По предварительной оценке, первопричиной сбоя стало присутствие растительности на одном из участков линий электропередачи.
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