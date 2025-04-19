https://ria.ru/20250419/blekaut-2012214729.html

В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение

В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.04.2025

В Пуэрто-Рико почти полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Пуэрто-Рико почти полностью восстановлено после блэкаута, сообщает телеканал CBS со ссылкой на энергетическую компанию Luma Energy. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:56:00+03:00

2025-04-19T01:56:00+03:00

2025-04-19T01:56:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Пуэрто-Рико почти полностью восстановлено после блэкаута, сообщает телеканал CBS со ссылкой на энергетическую компанию Luma Energy. В четверг газета USA Today сообщила, что более миллиона жителей Пуэрто-Рико, то есть более трети населения, остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy. С опорой на собственную оценку компании газета указывала, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов. "Хотя восстановление практически окончено, некоторые клиенты могут столкнуться с временными отключениями из-за ограниченной генерации", - приводит телеканал заявление Luma. По предварительной оценке, первопричиной сбоя стало присутствие растительности на одном из участков линий электропередачи.

https://ria.ru/20250318/gavana-2005629975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пуэрто-рико