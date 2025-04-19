https://ria.ru/20250419/bespilotnik-2012242247.html
Над Курской областью сбили украинский БПЛА
Над Курской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 19.04.2025
Над Курской областью сбили украинский БПЛА
Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:37:00+03:00
2025-04-19T10:37:00+03:00
2025-04-19T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "19 апреля т.г. около 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский БПЛА
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью