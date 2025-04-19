https://ria.ru/20250419/bespilotnik-2012242247.html

Над Курской областью сбили украинский БПЛА

Над Курской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 19.04.2025

Над Курской областью сбили украинский БПЛА

Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:37:00+03:00

2025-04-19T10:37:00+03:00

2025-04-19T10:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "19 апреля т.г. около 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)