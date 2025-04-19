https://ria.ru/20250419/balkon-2012282354.html
В Подмосковье обвалился балкон в жилом доме, есть пострадавшие
В Подмосковье обвалился балкон в жилом доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.04.2025
В Подмосковье обвалился балкон в жилом доме, есть пострадавшие
Два человека пострадали из-за обвала балкона в жилом доме в подмосковном Голицыно, они госпитализированы, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:39:00+03:00
2025-04-19T16:39:00+03:00
2025-04-19T16:39:00+03:00
происшествия
голицыно
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два человека пострадали из-за обвала балкона в жилом доме в подмосковном Голицыно, они госпитализированы, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале. "Ужасный инцидент в Голицыно. Обвалился балкон на втором этаже жилого дома, две женщины получили травмы. Обе пострадавшие госпитализированы в 45-ю городскую больницу Звенигорода. Попросил главврача Одинцовской областной больницы докладывать мне об их состоянии. Полностью возьмём на себя не только лечение, но и все вопросы, связанные с дальнейшей реабилитацией и восстановлением", - написал он. Иванов уточнил, что ремонт балконов всего дома Фондом капитального ремонта был запланирован на 2026-2028 годы. "Будем добиваться, чтобы сроки сдвинули на как можно более раннее время. Упавший балкон и квартиру, где это произошло, отремонтируем отдельно. Пока жильцам выдано уведомление не пользоваться балконами", - добавил Иванов.
https://ria.ru/20250406/balkon-2009616530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье обвалился балкон в жилом доме, есть пострадавшие
В Голицыно две женщины получили травмы из-за обвала балкона в жилом доме