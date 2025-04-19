https://ria.ru/20250419/balkon-2012282354.html

В Подмосковье обвалился балкон в жилом доме, есть пострадавшие

В Подмосковье обвалился балкон в жилом доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.04.2025

В Подмосковье обвалился балкон в жилом доме, есть пострадавшие

Два человека пострадали из-за обвала балкона в жилом доме в подмосковном Голицыно, они госпитализированы, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:39:00+03:00

2025-04-19T16:39:00+03:00

2025-04-19T16:39:00+03:00

происшествия

голицыно

звенигород

андрей иванов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два человека пострадали из-за обвала балкона в жилом доме в подмосковном Голицыно, они госпитализированы, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале. "Ужасный инцидент в Голицыно. Обвалился балкон на втором этаже жилого дома, две женщины получили травмы. Обе пострадавшие госпитализированы в 45-ю городскую больницу Звенигорода. Попросил главврача Одинцовской областной больницы докладывать мне об их состоянии. Полностью возьмём на себя не только лечение, но и все вопросы, связанные с дальнейшей реабилитацией и восстановлением", - написал он. Иванов уточнил, что ремонт балконов всего дома Фондом капитального ремонта был запланирован на 2026-2028 годы. "Будем добиваться, чтобы сроки сдвинули на как можно более раннее время. Упавший балкон и квартиру, где это произошло, отремонтируем отдельно. Пока жильцам выдано уведомление не пользоваться балконами", - добавил Иванов.

https://ria.ru/20250406/balkon-2009616530.html

голицыно

звенигород

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, голицыно, звенигород, андрей иванов, московская область (подмосковье)