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Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий
Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:53:00+03:00
2025-04-19T18:53:00+03:00
2025-04-19T18:53:00+03:00
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евгений балицкий
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением намерения и стремления к миру. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Владимир Владимирович Путин объявил пасхальное перемирие. Односторонняя мирная инициатива, жест доброй воли и подтверждение намерения и стремления к миру. Нет никаких сомнений, что наша армия приостановит боевые действия со своей стороны, при этом наши войска будут готовы к отражению возможных нарушений перемирия", - сказал Балицкий РИА Новости. При этом губернатор подчеркнул, что "веры противнику нет никакой". "Мы прекрасно видим, как они продолжают атаковать энергетический комплекс, несмотря на международные договоренности. Мы всегда готовы к провокациям со стороны Киева, не раз видели его полную недоговороспособность", - добавил Балицкий.
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
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киев, евгений балицкий, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Россия
Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий
Балицкий назвал пасхальное перемирие односторонней мирной инициативой России