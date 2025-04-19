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Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/balitskij-2012301974.html
Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий
Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:53:00+03:00
2025-04-19T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
евгений балицкий
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением намерения и стремления к миру. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Владимир Владимирович Путин объявил пасхальное перемирие. Односторонняя мирная инициатива, жест доброй воли и подтверждение намерения и стремления к миру. Нет никаких сомнений, что наша армия приостановит боевые действия со своей стороны, при этом наши войска будут готовы к отражению возможных нарушений перемирия", - сказал Балицкий РИА Новости. При этом губернатор подчеркнул, что "веры противнику нет никакой". "Мы прекрасно видим, как они продолжают атаковать энергетический комплекс, несмотря на международные договоренности. Мы всегда готовы к провокациям со стороны Киева, не раз видели его полную недоговороспособность", - добавил Балицкий.
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
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киев, евгений балицкий, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Россия
Пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру, заявил Балицкий

Балицкий назвал пасхальное перемирие односторонней мирной инициативой России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что объявленное президентом РФ пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением намерения и стремления к миру.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Вчера, 17:14
"Владимир Владимирович Путин объявил пасхальное перемирие. Односторонняя мирная инициатива, жест доброй воли и подтверждение намерения и стремления к миру. Нет никаких сомнений, что наша армия приостановит боевые действия со своей стороны, при этом наши войска будут готовы к отражению возможных нарушений перемирия", - сказал Балицкий РИА Новости.
При этом губернатор подчеркнул, что "веры противнику нет никакой".
"Мы прекрасно видим, как они продолжают атаковать энергетический комплекс, несмотря на международные договоренности. Мы всегда готовы к провокациям со стороны Киева, не раз видели его полную недоговороспособность", - добавил Балицкий.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Госдуме допустили провокации Киева в пасхальное перемирие
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЕвгений БалицкийВладимир ПутинРоссия
 
 
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