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"Труп нашли в ванной". Кто довел легенду советского хоккея - РИА Новости, 19.04.2025
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08:30 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/babich-2012099254.html
"Труп нашли в ванной". Кто довел легенду советского хоккея
"Труп нашли в ванной". Кто довел легенду советского хоккея - РИА Новости, 19.04.2025
"Труп нашли в ванной". Кто довел легенду советского хоккея
Он входил в первую супертройку советского хоккея вместе с Бобровым и Тарасовым. Стал первым, кто забросил олимпийскую шайбу для сборной СССР. Выиграл все... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:30:00+03:00
2025-04-19T08:30:00+03:00
спорт
олимпийские игры
ссср
кортина-д'ампеццо
швеция
всеволод бобров
виктор шувалов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Он входил в первую супертройку советского хоккея вместе с Бобровым и Тарасовым. Стал первым, кто забросил олимпийскую шайбу для сборной СССР. Выиграл все возможные титулы, украсив жизнь блестящими спортивными подвигами. Почему же легендарный хоккеист Евгений Бабич, достигший космических высот в спорте, добровольно ушел из жизни в собственной ванной? Что происходило с великими чемпионами после завершения карьеры в стране, где не существовало психологической поддержки для тех, кто вчера был героем, а сегодня остался никому не нужен?Спортивная кровьЛюбовь к спорту для Евгения Бабича была предопределена. Родители увлекались лыжами и конькобежным спортом, старший брат Николай считался одним из лучших хоккеистов довоенного Союза, а сестра Надежда играла в хоккей с мячом за московский "Буревестник". Младшенький не подвел династию — родившийся 7 января 1921 года Евгений продолжил "зимнюю" родословную.Свой спортивный путь юноша начал в хоккее с мячом, где стал двукратным обладателем Кубка СССР в составе ЦДКА. Параллельно пробовал себя в футболе — и даже успел стать чемпионом страны в 1946 году, забив гол в ворота тбилисского "Динамо".Первая супертройка советского хоккеяНастоящая слава пришла к Бабичу в хоккее с шайбой. В 1948 году произошло знаковое событие — в ЦДКА образовалась первая легендарная тройка советского хоккея: Бобров — Бабич — Тарасов. Результативность этого звена поражала — 97 шайб за сезон! На долю Евгения пришлось 22 гола.Многие специалисты считают, что потенциал Бабича был не меньше, чем у его звездных партнеров, но в истории он остался скорее в тени. Хотя об его мастерстве говорит тот факт, что такой требовательный тренер, как Анатолий Тарасов, поставил его в одну тройку с собой и гением Бобровым.Чудесное спасениеСудьба уберегла Бабича от страшной трагедии. Зимой 1950 года команда ВВС полным составом разбилась при посадке в свердловском аэропорту "Кольцово". Евгения на борту не оказалось — затянувшиеся переговоры о его переходе из ЦДКА в команду Василия Сталина спасли ему жизнь.После катастрофы Бабич все же перешел в ВВС, где образовал новую ударную тройку с выжившими Бобровым и Шуваловым. Эта связка принесла команде три чемпионства подряд (1951-1953).Олимпийское золото и мировая славаВысшей точкой карьеры Бабича стали международные триумфы. Сначала первый в истории чемпионат мира для сборной СССР в 1954 году, где Евгений внес весомый вклад в победу. А через два года — знаковый дебют на Олимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо."Счет олимпийским голам открыл Женя Бабич. Это случилось в игре против сборной Швеции. Мы горели 0:1. Бабич сначала сравнял счет, а потом забросил и вторую шайбу. В итоге наша команда выиграла 5:1", — вспоминал его партнер Виктор Шувалов.Тренерские неудачиИгровую карьеру Бабич завершил в 1957 году: на чемпионате мира в Москве он получил серьезную травму, после которой не смог вернуться на лед. Вскоре после этого попробовал себя в роли тренера, ему было всего 36 лет. По рекомендации друга Всеволода Боброва его сначала назначили главным тренером ЦДКА по хоккею с мячом, а позже — по хоккею с шайбой.Примечательно, что в ЦДКА Евгений сменил обиженного на него Анатолия Тарасова. Результаты были удручающими — серия поражений завершилась разгромом от "Динамо" со счетом 5:14 и увольнением.Затем была работа в ленинградском СКА, восточногерманском "Форвертсе" и омском "Каучуке". Нигде блестящему игроку не удалось проявить себя успешным наставником. К 1970 году с тренерством было покончено — Бабич устроился обычным организатором соревнований.Один на один с депрессиейМатериально Евгений был обеспечен — хорошая пенсия за спортивные заслуги, квартира, машина. Но все это не спасало от углубляющейся депрессии. Близкие отмечали, что он стал постоянно жаловаться на жизнь и выглядел все более подавленным.Психологическая помощь бывшим спортсменам в СССР практически отсутствовала. Система фактически бросала их на произвол судьбы, когда яркий свет славы угасал. Особенно тяжело переживали такие переходы спортсмены, не сумевшие найти себя в новой жизни.Последний крик о помощиВ свой последний день Евгений, сидя с друзьями в кафе, неожиданно заговорил о самоубийстве. Товарищи не придали этому значения, кто-то даже решил подыграть, воспринимая слова как шутку. Бабич не стал настаивать — он просто попрощался, пожал всем руки и пошел домой.На следующее утро, 11 июля 1972 года, 51-летний олимпийский чемпион был найден мертвым в собственной ванной. Легенда советского хоккея добровольно ушла из жизни, не справившись с внутренними демонами.Забытые героиТрагедия Евгения Бабича стала одним из первых громких случаев, обнаживших проблему адаптации выдающихся спортсменов к обычной жизни. Блестящий хоккеист, первый обладатель олимпийского золота, партнер великих Боброва и Тарасова оказался беззащитен перед депрессией.Друзья и коллеги были потрясены — никто не ожидал такого исхода. "Он всегда казался таким сильным..." — говорили потом потрясенные товарищи. Но за внешней силой и статусом скрывалась хрупкая человеческая душа, требовавшая поддержки и понимания.Имя Евгения Бабича сегодня увековечено в Зале славы хоккея России. Но при жизни он, как и многие другие герои спорта, был оставлен один на один со своими проблемами — в эпоху, когда психологическая помощь считалась ненужной роскошью для советского человека.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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спорт, олимпийские игры, ссср, кортина-д'ампеццо, швеция, всеволод бобров, виктор шувалов
Спорт, Олимпийские игры, СССР, Кортина-д'Ампеццо, Швеция, Всеволод Бобров, Виктор Шувалов

"Труп нашли в ванной". Кто довел легенду советского хоккея

© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкСотрудники милиции
Сотрудники милиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Е. Стопалов
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Сотрудники милиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Он входил в первую супертройку советского хоккея вместе с Бобровым и Тарасовым. Стал первым, кто забросил олимпийскую шайбу для сборной СССР. Выиграл все возможные титулы, украсив жизнь блестящими спортивными подвигами. Почему же легендарный хоккеист Евгений Бабич, достигший космических высот в спорте, добровольно ушел из жизни в собственной ванной? Что происходило с великими чемпионами после завершения карьеры в стране, где не существовало психологической поддержки для тех, кто вчера был героем, а сегодня остался никому не нужен?
Хоккеист Евгений Бабич
Хоккеист Евгений Бабич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Хоккеист Евгений Бабич

Спортивная кровь

Любовь к спорту для Евгения Бабича была предопределена. Родители увлекались лыжами и конькобежным спортом, старший брат Николай считался одним из лучших хоккеистов довоенного Союза, а сестра Надежда играла в хоккей с мячом за московский "Буревестник". Младшенький не подвел династию — родившийся 7 января 1921 года Евгений продолжил "зимнюю" родословную.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкМосковские ребята играют в хоккей во дворе своего дома
Московские ребята играют в хоккей во дворе своего дома - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Давид Шоломович
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Московские ребята играют в хоккей во дворе своего дома
Свой спортивный путь юноша начал в хоккее с мячом, где стал двукратным обладателем Кубка СССР в составе ЦДКА. Параллельно пробовал себя в футболе — и даже успел стать чемпионом страны в 1946 году, забив гол в ворота тбилисского "Динамо".

Первая супертройка советского хоккея

Настоящая слава пришла к Бабичу в хоккее с шайбой. В 1948 году произошло знаковое событие — в ЦДКА образовалась первая легендарная тройка советского хоккея: Бобров — Бабич — Тарасов. Результативность этого звена поражала — 97 шайб за сезон! На долю Евгения пришлось 22 гола.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкТренер сборной команды СССР по хоккею Анатолий Тарасов
Тренер сборной команды СССР по хоккею Анатолий Тарасов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Тренер сборной команды СССР по хоккею Анатолий Тарасов
Многие специалисты считают, что потенциал Бабича был не меньше, чем у его звездных партнеров, но в истории он остался скорее в тени. Хотя об его мастерстве говорит тот факт, что такой требовательный тренер, как Анатолий Тарасов, поставил его в одну тройку с собой и гением Бобровым.

Чудесное спасение

Судьба уберегла Бабича от страшной трагедии. Зимой 1950 года команда ВВС полным составом разбилась при посадке в свердловском аэропорту "Кольцово". Евгения на борту не оказалось — затянувшиеся переговоры о его переходе из ЦДКА в команду Василия Сталина спасли ему жизнь.
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкКапитан сборной команды СССР по хоккею с шайбой Всеволод Михайлович Бобров
Капитан сборной команды СССР по хоккею с шайбой Всеволод Михайлович Бобров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Капитан сборной команды СССР по хоккею с шайбой Всеволод Михайлович Бобров
После катастрофы Бабич все же перешел в ВВС, где образовал новую ударную тройку с выжившими Бобровым и Шуваловым. Эта связка принесла команде три чемпионства подряд (1951-1953).

Олимпийское золото и мировая слава

Высшей точкой карьеры Бабича стали международные триумфы. Сначала первый в истории чемпионат мира для сборной СССР в 1954 году, где Евгений внес весомый вклад в победу. А через два года — знаковый дебют на Олимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо.
© РИА Новости / В. Блиох | Перейти в медиабанкВстреча по хоккею сборных команд СССР и Швеции
Встреча по хоккею сборных команд СССР и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / В. Блиох
Перейти в медиабанк
Встреча по хоккею сборных команд СССР и Швеции
"Счет олимпийским голам открыл Женя Бабич. Это случилось в игре против сборной Швеции. Мы горели 0:1. Бабич сначала сравнял счет, а потом забросил и вторую шайбу. В итоге наша команда выиграла 5:1", — вспоминал его партнер Виктор Шувалов.

Тренерские неудачи

Игровую карьеру Бабич завершил в 1957 году: на чемпионате мира в Москве он получил серьезную травму, после которой не смог вернуться на лед. Вскоре после этого попробовал себя в роли тренера, ему было всего 36 лет. По рекомендации друга Всеволода Боброва его сначала назначили главным тренером ЦДКА по хоккею с мячом, а позже — по хоккею с шайбой.
Примечательно, что в ЦДКА Евгений сменил обиженного на него Анатолия Тарасова. Результаты были удручающими — серия поражений завершилась разгромом от "Динамо" со счетом 5:14 и увольнением.
© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкЗаслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов
Заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в медиабанк
Заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов
Затем была работа в ленинградском СКА, восточногерманском "Форвертсе" и омском "Каучуке". Нигде блестящему игроку не удалось проявить себя успешным наставником. К 1970 году с тренерством было покончено — Бабич устроился обычным организатором соревнований.

Один на один с депрессией

Материально Евгений был обеспечен — хорошая пенсия за спортивные заслуги, квартира, машина. Но все это не спасало от углубляющейся депрессии. Близкие отмечали, что он стал постоянно жаловаться на жизнь и выглядел все более подавленным.
© РИА Новости / В. Пильгунов | Перейти в медиабанкМатч между сборной командой Швеции и клубной команды СКА города Хабаровск по хоккею с шайбой
Матч между сборной командой Швеции и клубной команды СКА города Хабаровск по хоккею с шайбой - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / В. Пильгунов
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Матч между сборной командой Швеции и клубной команды СКА города Хабаровск по хоккею с шайбой
Психологическая помощь бывшим спортсменам в СССР практически отсутствовала. Система фактически бросала их на произвол судьбы, когда яркий свет славы угасал. Особенно тяжело переживали такие переходы спортсмены, не сумевшие найти себя в новой жизни.

Последний крик о помощи

В свой последний день Евгений, сидя с друзьями в кафе, неожиданно заговорил о самоубийстве. Товарищи не придали этому значения, кто-то даже решил подыграть, воспринимая слова как шутку. Бабич не стал настаивать — он просто попрощался, пожал всем руки и пошел домой.
© РИА Новости / Вячеслав Рунов | Перейти в медиабанкДвенадцатиэтажный жилой дом
Двенадцатиэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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Двенадцатиэтажный жилой дом
На следующее утро, 11 июля 1972 года, 51-летний олимпийский чемпион был найден мертвым в собственной ванной. Легенда советского хоккея добровольно ушла из жизни, не справившись с внутренними демонами.
Забытые герои
Трагедия Евгения Бабича стала одним из первых громких случаев, обнаживших проблему адаптации выдающихся спортсменов к обычной жизни. Блестящий хоккеист, первый обладатель олимпийского золота, партнер великих Боброва и Тарасова оказался беззащитен перед депрессией.
Друзья и коллеги были потрясены — никто не ожидал такого исхода. "Он всегда казался таким сильным..." — говорили потом потрясенные товарищи. Но за внешней силой и статусом скрывалась хрупкая человеческая душа, требовавшая поддержки и понимания.
Имя Евгения Бабича сегодня увековечено в Зале славы хоккея России. Но при жизни он, как и многие другие герои спорта, был оставлен один на один со своими проблемами — в эпоху, когда психологическая помощь считалась ненужной роскошью для советского человека.
 
СпортОлимпийские игрыСССРКортина-д'АмпеццоШвецияВсеволод БобровВиктор Шувалов
 
 
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