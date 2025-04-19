https://ria.ru/20250419/azimut-2012217971.html

Турция может потребовать от "Азимута" возмещения расходов

Турция может потребовать от "Азимута" возмещения расходов - РИА Новости, 19.04.2025

Турция может потребовать от "Азимута" возмещения расходов

Власти Турции могут потребовать от российской авиакомпании "Азимут" возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи после посадки Superjet в ноябре... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:07:00+03:00

2025-04-19T03:07:00+03:00

2025-04-19T03:18:00+03:00

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анталья (провинция)

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sukhoi superjet 100 (ssj100)

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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Власти Турции могут потребовать от российской авиакомпании "Азимут" возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи после посадки Superjet в ноябре 2024 года, а также обслуживание лайнера и возникшие после инцидента перебои в авиасообщении, сообщил РИА Новости адвокат Джандаш Гюрол.Гюрол представляет интересы нескольких пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", подавших коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. "Азимут" заявлял ранее, что самолет не горел: воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета."Министерство транспорта Турции ведет отдельное расследование инцидента. Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении. Это расследование близится к завершению, мы хотим участвовать в нем", - сообщил юрист. Гюрол ранее сообщал, что юристы требуют конфисковать лайнер.Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению пожара после посадки самолета "Азимута" через две минуты после получения сообщения от пилотов, за семь минут были безопасно эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщало руководство провинции. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов в ночь после пожара, а вылеты осуществлялись с ВПП для военных рейсов, сообщали РИА Новости в воздушной гавани.Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве. При этом в авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.Позднее в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности после ЧП в Анталье. Представитель авиакомпании, в свою очередь, заявил РИА Новости, что "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год.

https://ria.ru/20250419/azimut-2012215222.html

https://ria.ru/20241128/spasitel-1986129600.html

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Дарья Буймова

турция, анталья (провинция), в мире, sukhoi superjet 100 (ssj100)