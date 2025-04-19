https://ria.ru/20250419/azimut-2012215222.html

Пассажиры, подавшие иск к "Азимуту", ждут от компании извинений

Пассажиры, подавшие иск к "Азимуту", ждут от компании извинений - РИА Новости, 19.04.2025

Пассажиры, подавшие иск к "Азимуту", ждут от компании извинений

Подавшие коллективный иск к авиакомпании "Азимут" пассажиры рейса, после жесткой посадки которого в Анталье начался пожар, ожидают от компании публичных... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T02:10:00+03:00

2025-04-19T02:10:00+03:00

2025-04-19T02:10:00+03:00

sukhoi superjet 100 (ssj100)

общество

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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Подавшие коллективный иск к авиакомпании "Азимут" пассажиры рейса, после жесткой посадки которого в Анталье начался пожар, ожидают от компании публичных извинений и денежной компенсации, сообщил РИА Новости адвокат Джандаш Гюрол. Гюрол представляет интересы нескольких пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", подавших коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. "Азимут" заявлял ранее, что самолет не горел: воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета. "Истцы все еще надеются на компенсацию. О миллионе долларов речи не идет, но пассажиры рассчитывают на компенсацию после пережитого ими события, а также публичное извинение... дети нескольких истцов до сих пор получают психологическую помощь", - сообщил Гюрол. "На данный момент у нас порядка 12 истцов, еще около 20 человек обратились к нам с просьбой присоединиться к иску. Ряд истцов проживают в Великобритании, у них возникли проблемы с оформлением документов", - отметил юрист. Согласно документам, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, адвокаты подали иски против стамбульского представительства авиакомпании "Азимут" и ее центрального офиса в РФ, а также капитана воздушного судна и второго пилота упомянутого Superjet. Юристы требуют возбудить уголовное дело по статьям турецкого уголовного кодекса об умышленном создании угрозы общественной безопасности, умышленном нарушении правил транспорта и нанесении телесных повреждений, а по второму иску - о мошенничестве с целью получения страховых выплат и умышленном поджоге. Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве. При этом в авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Позднее в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности после ЧП в Анталье. Представитель авиакомпании, в свою очередь, заявил РИА Новости, что "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год.

https://ria.ru/20241128/spasitel-1986129600.html

https://ria.ru/20241214/samolet-1989184358.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

sukhoi superjet 100 (ssj100), общество