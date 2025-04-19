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FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек - РИА Новости, 19.04.2025
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13:48 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/azhiotazh-2012260609.html
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек - РИА Новости, 19.04.2025
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек
Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:48:00+03:00
2025-04-19T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times. "Дубайский шоколад" стал "вирусным" в сети интернет летом 2024 года в связи с многочисленными обзорами блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи. "Стремительный рост популярности "дубайского шоколада" спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен", - говорится в материале на сайте издания. По словам представителя компании CG Hacking, из-за недостаточного урожая фисташек в прошлом году в США, главном экспортере данных орехов, их запасы существенно сократились. Кроме того, урожай в США получился более высокого качества, чем обычно, в результате осталось меньше дешевых ядер орехов без скорлупы, которые принято использовать в качестве ингредиентов для шоколада. Популярность "дубайского шоколада" лишь усугубила ситуацию. За год цены на ядра фисташковых орехов выросли с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. Некоторые магазины даже вынуждены ограничивать количество плиток шоколада, которые может приобрести один покупатель.
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FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек

FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" вызвал дефицит фисташек во всем мире

© Pixabay / sunnysun0804Фисташки
Фисташки - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Pixabay / sunnysun0804
Фисташки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times.
"Дубайский шоколад" стал "вирусным" в сети интернет летом 2024 года в связи с многочисленными обзорами блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи.
"Стремительный рост популярности "дубайского шоколада" спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен", - говорится в материале на сайте издания.
По словам представителя компании CG Hacking, из-за недостаточного урожая фисташек в прошлом году в США, главном экспортере данных орехов, их запасы существенно сократились. Кроме того, урожай в США получился более высокого качества, чем обычно, в результате осталось меньше дешевых ядер орехов без скорлупы, которые принято использовать в качестве ингредиентов для шоколада.
Популярность "дубайского шоколада" лишь усугубила ситуацию. За год цены на ядра фисташковых орехов выросли с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. Некоторые магазины даже вынуждены ограничивать количество плиток шоколада, которые может приобрести один покупатель.
Шоколад - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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