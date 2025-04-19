https://ria.ru/20250419/azhiotazh-2012260609.html
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек - РИА Новости, 19.04.2025
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек
Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:48:00+03:00
2025-04-19T13:48:00+03:00
2025-04-19T13:48:00+03:00
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758648572_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_302a09a8d580d678c4332faba2c47125.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times. "Дубайский шоколад" стал "вирусным" в сети интернет летом 2024 года в связи с многочисленными обзорами блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи. "Стремительный рост популярности "дубайского шоколада" спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен", - говорится в материале на сайте издания. По словам представителя компании CG Hacking, из-за недостаточного урожая фисташек в прошлом году в США, главном экспортере данных орехов, их запасы существенно сократились. Кроме того, урожай в США получился более высокого качества, чем обычно, в результате осталось меньше дешевых ядер орехов без скорлупы, которые принято использовать в качестве ингредиентов для шоколада. Популярность "дубайского шоколада" лишь усугубила ситуацию. За год цены на ядра фисташковых орехов выросли с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. Некоторые магазины даже вынуждены ограничивать количество плиток шоколада, которые может приобрести один покупатель.
https://ria.ru/20250108/shokolad-1992787242.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758648572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e671921d7d65dd9231e5862f97bcac77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек
FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" вызвал дефицит фисташек во всем мире
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times
.
"Дубайский шоколад" стал "вирусным" в сети интернет летом 2024 года в связи с многочисленными обзорами блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи.
"Стремительный рост популярности "дубайского шоколада" спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен", - говорится в материале на сайте издания.
По словам представителя компании CG Hacking, из-за недостаточного урожая фисташек в прошлом году в США
, главном экспортере данных орехов, их запасы существенно сократились. Кроме того, урожай в США получился более высокого качества, чем обычно, в результате осталось меньше дешевых ядер орехов без скорлупы, которые принято использовать в качестве ингредиентов для шоколада.
Популярность "дубайского шоколада" лишь усугубила ситуацию. За год цены на ядра фисташковых орехов выросли с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. Некоторые магазины даже вынуждены ограничивать количество плиток шоколада, которые может приобрести один покупатель.