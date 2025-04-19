https://ria.ru/20250419/avtokredity-2012268799.html

Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования

Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования - РИА Новости, 19.04.2025

Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования

Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:44:00+03:00

2025-04-19T14:44:00+03:00

2025-04-19T14:59:00+03:00

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

антон алиханов

россия

автоваз

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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов."Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - сказал он после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra.Алиханов добавил, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но рекордов продаж ожидать не стоит.По словам, министра, он уверен в том, что "этот сложный период мы сможем преодолеть, не останавливая развитие новой модели линейки "АвтоВАЗа".

https://ria.ru/20250225/avtomobil-1762090465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, антон алиханов, россия, автоваз