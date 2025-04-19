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Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования - РИА Новости, 19.04.2025
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14:44 19.04.2025 (обновлено: 14:59 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/avtokredity-2012268799.html
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования - РИА Новости, 19.04.2025
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования
Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:44:00+03:00
2025-04-19T14:59:00+03:00
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
антон алиханов
россия
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов."Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - сказал он после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra.Алиханов добавил, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но рекордов продаж ожидать не стоит.По словам, министра, он уверен в том, что "этот сложный период мы сможем преодолеть, не останавливая развитие новой модели линейки "АвтоВАЗа".
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, антон алиханов, россия, автоваз
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Антон Алиханов, Россия, АвтоВАЗ
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования

Алиханов: Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - сказал он после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra.
Алиханов добавил, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но рекордов продаж ожидать не стоит.
По словам, министра, он уверен в том, что "этот сложный период мы сможем преодолеть, не останавливая развитие новой модели линейки "АвтоВАЗа".
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАнтон АлихановРоссияАвтоВАЗ
 
 
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