https://ria.ru/20250419/avtokredity-2012268799.html
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования - РИА Новости, 19.04.2025
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования
Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:44:00+03:00
2025-04-19T14:44:00+03:00
2025-04-19T14:59:00+03:00
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
антон алиханов
россия
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов."Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - сказал он после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra.Алиханов добавил, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но рекордов продаж ожидать не стоит.По словам, министра, он уверен в том, что "этот сложный период мы сможем преодолеть, не останавливая развитие новой модели линейки "АвтоВАЗа".
https://ria.ru/20250225/avtomobil-1762090465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, антон алиханов, россия, автоваз
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Антон Алиханов, Россия, АвтоВАЗ
Алиханов рассказал о поручении Мантурова по программе автокредитования
Алиханов: Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования