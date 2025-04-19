https://ria.ru/20250419/aviakatastrofa-2012098433.html

72 дня ужаса, ледяной плен и каннибализм: история катастрофы FH-227 в Андах

72 дня ужаса, ледяной плен и каннибализм: история катастрофы FH-227 в Андах - РИА Новости, 19.04.2025

72 дня ужаса, ледяной плен и каннибализм: история катастрофы FH-227 в Андах

Катастрофа пассажирского самолета FH-227, потерпевшего крушение в Андах 13 октября 1972 года, до сих пор остается одной из самых жутких историй борьбы за жизнь... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:20:00+03:00

2025-04-19T08:20:00+03:00

2025-04-19T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Катастрофа пассажирского самолета FH-227, потерпевшего крушение в Андах 13 октября 1972 года, до сих пор остается одной из самых жутких историй борьбы за жизнь в снежном плену. Во многом это связано не с самой аварией, а с драматическими событиями после нее, когда ради выживания люди пришлось стать каннибалами. Подробности трагического случая - в материале РИА Новости.Последний перевалАвиалайнер Fairchild FH-227D ВВС Уругвая направлялся из Монтевидео в столицу Чили Сантьяго. На борту находились пять членов экипажа и 40 пассажиров — члены молодежной регбийной команды Old Christians, их близкие и друзья.Все пошло не по плану уже в первые часы полета. Из-за плохой погоды у подножья Анд самолету пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту аргентинского Мендоса и продолжить полет только на следующий день.Единственное место в Андах, через которое мог перелететь самолет, — перевал Планчон. Пройдя его, последнее, что пилот Лагурара сообщил диспетчеру: самолет летит на высоте 914 метров. Затем борт перестал выходить на связь.Как потом рассказывали выжившие, над перевалом самолет попал в несколько воздушных ям и сильную облачность. А когда вылетел в просвет, то врезался в скалу.Правое крыло оторвалось от удара и буквально срезало хвост. Пассажиры, сидевшие на задних рядах, выпали из самолета. Левого крыла тоже вскоре не стало, а изуродованный фюзеляж скатился на огромной скорости вниз по склону, пока не врезался носом в глыбы снега.Спали друг на другеПри падении погибли 12 человек, среди которых был и командир экипажа. Ещё несколько пассажиров и второй пилот получили тяжелые ранения. Среди летевших оказались двое студентов-медиков — третьекурсник Роберто Канесса и второкурсник Густаво Зербино.Они пытались спасти раненых, накладывали шины из подручных средств и бинтовали раны салфетками, которые лежали в спинках кресел. Но, к сожалению, на следующий день умерло еще несколько человек.Пострадавшие страдали от холода, ночью температура в Андах опускалась далеко за ноль градусов по Цельсию.Выжившие сожгли все деньги, а когда горючие предметы закончились, то по ночам, чтобы сохранить тепло, спали один на другом.Каждые полчаса приходилось бить друг друга по лицу и телу, чтобы согреться. Если кто-то хотел помочиться, он делал это себе на руки, чтобы хоть как-то согреть их.Положение усугублялось отсутствием связи и еды. Найденную пищу разделили поровну, но ее хватило всего на несколько дней.Воду добывали из снега, растапливая его на металлических пластинах на солнце.Страшный выборЕда быстро закончилась. Несколько человек стали копать снег, надеясь добраться до почвы и найти червей для употребления в пищу, но эта затея ни к чему не привела.Чтобы не умереть от голода, люди приняли ужасное решение: есть трупы погибших товарищей. Все пассажиры самолета были католиками и поначалу восприняли это предложение как чудовищное и неприемлемое. Но через несколько дней голод оказался сильнее норм морали.В один из вечеров пострадавшие по чудом уцелевшему приемнику и через перебои расслышали по местному радио, что поиски их самолета завершились.А 29 октября, когда выжившие спали, на долину, где лежал фюзеляж самолета, сошла лавина - из-за нее погибли еще восемь человек.Чудесное спасениеСтановилось ясно, что выбираться придется самостоятельно. Семнадцатого ноября выжившие выбрали трех человек, которые выдвинулись на поиски помощи, но в первый день удалось найти лишь отвалившийся хвост самолета и немного продовольствия в багаже.Двенадцатого декабря предприняли вторую попытку, все те же трое: Паррадо, Канесса и Висинтин выступили в поход и чтобы не замерзнуть ночью, им сшили спальный мешок.Инициативу взял на себя Паррадо, все время подгонявший истощенных товарищей.Экспедиция заняла больше времени, чем предполагалось, на третий день Паррадо и Канесса, взяв у Висинтина часть человеческого мяса, отправили его назад к фюзеляжу. Висинтин благополучно добрался назад на самодельных санях, сделанных из обломков самолета.Двое продолжили свой путь. Канесса заболевает дизентерией, только на девятый день пути они встретили чилийского пастуха Серхио Каталана, который сообщил властям о найденных пассажирах рейса 571.В живых к тому времени осталось 16 человек, которых доставили в больницы Сантьяго: у них диагностировали высотную болезнь, обезвоживание, обморожение, цингу, переломы костей и недоедание.Снежный кошмар закончился.

сантьяго (город)

уругвай

монтевидео (город)

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