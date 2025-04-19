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"Собирала компромат на элиту". Кто убил известную участницу "Дома-2" - РИА Новости, 19.04.2025
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Шоубиз
 
09:00 19.04.2025 (обновлено: 18:07 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/aplekaeva-2012109927.html
"Собирала компромат на элиту". Кто убил известную участницу "Дома-2"
"Собирала компромат на элиту". Кто убил известную участницу "Дома-2" - РИА Новости, 19.04.2025
"Собирала компромат на элиту". Кто убил известную участницу "Дома-2"
Блондинка из Уфы, покорившая телеэкраны в "Доме-2", была найдена мертвой на обочине Рижской трассы. Изящная модель, которая никогда не участвовала в скандалах... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:00:00+03:00
2025-04-19T18:07:00+03:00
шоубиз
москва
уфа
рига
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Блондинка из Уфы, покорившая телеэкраны в "Доме-2", была найдена мертвой на обочине Рижской трассы. Изящная модель, которая никогда не участвовала в скандалах на проекте, вела двойную жизнь. В ее дневниках нашли списки клиентов эскорт-услуг — бизнесмены, звезды и "уважаемые люди". Кому перешла дорогу Оксана Аплекаева, и почему даже после смерти ужасы не закончились?"Тихая девочка" с большими амбициямиПровинциальная красавица с детства мечтала о славе и деньгах. Отец-военный воспитывал трех дочерей в строгости, надеясь, что Оксана выберет стабильную карьеру. Девушка даже окончила финансово-экономическую школу, но цифры и отчеты не разжигали в ней страсть к жизни.Москва встретила уфимскую красотку работой консультанта-косметолога в "Арбат Престиже". Однако амбиции Оксаны были куда масштабнее. Путевкой в мир шоу-бизнеса стал кастинг в "Дом-2" в 2005 году."Что я могу о ней сказать? Девчонка была доброй, позитивной, не враждебной. Но меня в ней настораживало ее легкомыслие. Скорее всего, это в жизни ее и подвело. Оксана была падка на деньги и славу", — вспоминает диджей Стас Каримов, участник проекта.Недолгая телеслава и тайная жизньНевероятно, но скромная Оксана оказалась слишком пресной для скандального проекта. Она не пила, не курила, не ввязывалась в конфликты. Продюсеры, жаждавшие драмы, быстро разочаровались в "тихой девочке". Через 75 дней ее путь на проекте завершился.После "Дома-2" Аплекаева не сдалась и продолжила искать славу. Она работала моделью, пробовала силы в актерском мастерстве, мелькала на светских мероприятиях. Казалось, девушка из строгой семьи пытается найти себя в мире, где искренность — редкий товар.Но была и другая сторона ее жизни. Как выяснилось позже, Оксана нашла способ получать те самые "легкие деньги", о которых мечтала. Она организовывала эскорт-услуги для состоятельных клиентов, а заодно собирала на них компромат.Последний день и загадочное исчезновениеЗлополучным днем 29 августа 2008 года 31-летняя Аплекаева работала на Московском международном автомобильном салоне. Мужчины пытались завязать с ней разговор, но вечером она покинула "Крокус Экспо" с неизвестным на мотоцикле.Вскоре телефон Оксаны замолчал. Охваченная дурным предчувствием сестра Олеся приехала в Москву и вместе с мужем расспросили всех сотрудников выставки, но никаких зацепок не нашли.Через несколько дней дальнобойщики обнаружили тело девушки на трассе Москва — Рига. Экспертиза показала — удушение. Ни документов, ни следов борьбы. Оксана девять дней была "неизвестной", пока ее не опознали по фотографиям.Ядовитый след в "Одноклассниках"Следствие наткнулось на странную зацепку в социальной сети. Неизвестный, чей аккаунт исчез сразу после огласки дела, обвинял Оксану в том, что она "подарила" ему венерическую болезнь, и грозился местью: "Ты проститутка, и за это ответишь".История приняла жуткий оборот, когда коллеги заговорили о других девушках — от трех до восьми, исчезнувших загадочным образом и позже найденных мертвыми. Организаторы выставки хранили молчание, но полиция обыскала павильоны, порождая слухи о серийном убийце.Шокирующие откровения в дневникахОбыск в квартире Аплекаевой раскрыл настоящую сенсацию. Ее дневники и электронные устройства содержали хронику скрытой жизни элиты: списки имен звезд, олигархов, спортсменов, суммы гонораров, описания вечеринок с участием "18 студенток модельной внешности".Одна из записей — "Рублевка, олигарх, день рождения" — привела следователей на дачу, где подтвердился факт масштабной оргии, организованной самой Аплекаевой. Но как это связано с ее гибелью?Клиенты Оксаны, фигурировавшие в дневниках под кодами и намеками, отказались от комментариев. Участники роковой вечеринки словно испарились, а коллеги модели говорили о "людях с очень громкими фамилиями", способных заткнуть любой рот.Последний ужин и черная дыра в расследованииЧерез месяц интенсивной работы следствия стало известно, что в последний день Оксана познакомилась с Алексеем — гендиректором престижной фирмы — и его заместителем Михаилом. Оба мужчины проходили по делу, но их алиби оказались железными.Михаил, владелец мотоцикла, на котором девушка покинула выставку, подтвердил, что их вечер закончился ужином в ресторане, после чего Оксана уехала в неизвестном направлении, а он отправился домой к жене.После расставания с Михаилом Аплекаева позвонила подруге и сказала, что должна заехать на "одно мероприятие". Эти слова стали последними, а место "мероприятия" — черной дырой в расследовании.Наивность, которая стала приговором"В ней чувствовалось, что она хочет денег и легкой беззаботной жизни. Она была еще очень наивной, все, что ей не скажешь, воспринимала всерьез. Ей надо было быть осторожнее. А у нее не было чуйки", — вспоминает Стас Каримов.Эту наивность демонстрирует случай на проекте, когда вместо Стаса на свидание к Оксане пришел его брат-близнец Оскар. "Это был розыгрыш, но Оксана так и не поняла, что с ней на свидании был не я. Она до конца была уверена, что была со мной", — рассказывает Каримов.Возможно, именно эта доверчивость и стала роковой в ее судьбе. "Видимо, Аплекаева связалась не с теми людьми после проекта, скорее всего, ее заманили... С ней произошло что-то жесткое. Я думаю, что она была под чьим-то влиянием", — делится экс-участник "Дома-2".Шокирующий эпилогКазалось бы, история Оксаны Аплекаевой не могла стать еще ужаснее. Но в феврале 2018 года, спустя почти десять лет после трагедии, общественность потрясла новость — над телом девушки надругался сотрудник морга в подмосковной Истре. Информацию долго скрывали, но она все-таки просочилась в СМИ.Акт некрофилии совершил судмедэксперт, проводивший вскрытие. Личность извращенца была установлена благодаря ДНК-анализу. Вскоре он был задержан и привлечен к ответственности за надругательство над телом умершей.Дело Аплекаевой так и не раскрыто, а вопросы по нему висят в воздухе по сей день. Могли ли те, чьи тайны она хранила, превратиться из клиентов в палачей? Даже спустя годы лица заказчиков остаются в тени, а дело обрастает конспирологическими теориями: одни говорят о ритуальном убийстве, другие — о тщательно спланированной акции "зачистки".
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москва, уфа, рига
Шоубиз, Москва, Уфа, Рига

"Собирала компромат на элиту". Кто убил известную участницу "Дома-2"

© Фото : соцсетиОксана Аплекаева
Оксана Аплекаева - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Блондинка из Уфы, покорившая телеэкраны в "Доме-2", была найдена мертвой на обочине Рижской трассы. Изящная модель, которая никогда не участвовала в скандалах на проекте, вела двойную жизнь. В ее дневниках нашли списки клиентов эскорт-услуг — бизнесмены, звезды и "уважаемые люди". Кому перешла дорогу Оксана Аплекаева, и почему даже после смерти ужасы не закончились?

"Тихая девочка" с большими амбициями

Провинциальная красавица с детства мечтала о славе и деньгах. Отец-военный воспитывал трех дочерей в строгости, надеясь, что Оксана выберет стабильную карьеру. Девушка даже окончила финансово-экономическую школу, но цифры и отчеты не разжигали в ней страсть к жизни.
Москва встретила уфимскую красотку работой консультанта-косметолога в "Арбат Престиже". Однако амбиции Оксаны были куда масштабнее. Путевкой в мир шоу-бизнеса стал кастинг в "Дом-2" в 2005 году.
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте Дом-2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
"Что я могу о ней сказать? Девчонка была доброй, позитивной, не враждебной. Но меня в ней настораживало ее легкомыслие. Скорее всего, это в жизни ее и подвело. Оксана была падка на деньги и славу", — вспоминает диджей Стас Каримов, участник проекта.

Недолгая телеслава и тайная жизнь

Невероятно, но скромная Оксана оказалась слишком пресной для скандального проекта. Она не пила, не курила, не ввязывалась в конфликты. Продюсеры, жаждавшие драмы, быстро разочаровались в "тихой девочке". Через 75 дней ее путь на проекте завершился.
После "Дома-2" Аплекаева не сдалась и продолжила искать славу. Она работала моделью, пробовала силы в актерском мастерстве, мелькала на светских мероприятиях. Казалось, девушка из строгой семьи пытается найти себя в мире, где искренность — редкий товар.
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте Дом-2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Но была и другая сторона ее жизни. Как выяснилось позже, Оксана нашла способ получать те самые "легкие деньги", о которых мечтала. Она организовывала эскорт-услуги для состоятельных клиентов, а заодно собирала на них компромат.

Последний день и загадочное исчезновение

Злополучным днем 29 августа 2008 года 31-летняя Аплекаева работала на Московском международном автомобильном салоне. Мужчины пытались завязать с ней разговор, но вечером она покинула "Крокус Экспо" с неизвестным на мотоцикле.
Вскоре телефон Оксаны замолчал. Охваченная дурным предчувствием сестра Олеся приехала в Москву и вместе с мужем расспросили всех сотрудников выставки, но никаких зацепок не нашли.
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте Дом-2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Стоп-кадр из выпуска телешоу "Дом-2"
Оксана Аплекаева на телепроекте "Дом-2"
Через несколько дней дальнобойщики обнаружили тело девушки на трассе Москва — Рига. Экспертиза показала — удушение. Ни документов, ни следов борьбы. Оксана девять дней была "неизвестной", пока ее не опознали по фотографиям.

Ядовитый след в "Одноклассниках"

Следствие наткнулось на странную зацепку в социальной сети. Неизвестный, чей аккаунт исчез сразу после огласки дела, обвинял Оксану в том, что она "подарила" ему венерическую болезнь, и грозился местью: "Ты проститутка, и за это ответишь".
История приняла жуткий оборот, когда коллеги заговорили о других девушках — от трех до восьми, исчезнувших загадочным образом и позже найденных мертвыми. Организаторы выставки хранили молчание, но полиция обыскала павильоны, порождая слухи о серийном убийце.
© NikkoliaМотоцикл
Мотоцикл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Nikkolia
Мотоцикл

Шокирующие откровения в дневниках

Обыск в квартире Аплекаевой раскрыл настоящую сенсацию. Ее дневники и электронные устройства содержали хронику скрытой жизни элиты: списки имен звезд, олигархов, спортсменов, суммы гонораров, описания вечеринок с участием "18 студенток модельной внешности".
Одна из записей — "Рублевка, олигарх, день рождения" — привела следователей на дачу, где подтвердился факт масштабной оргии, организованной самой Аплекаевой. Но как это связано с ее гибелью?
© Getty Images / Toru KimuraЛичный дневник
Личный дневник - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Getty Images / Toru Kimura
Личный дневник
Клиенты Оксаны, фигурировавшие в дневниках под кодами и намеками, отказались от комментариев. Участники роковой вечеринки словно испарились, а коллеги модели говорили о "людях с очень громкими фамилиями", способных заткнуть любой рот.

Последний ужин и черная дыра в расследовании

Через месяц интенсивной работы следствия стало известно, что в последний день Оксана познакомилась с Алексеем — гендиректором престижной фирмы — и его заместителем Михаилом. Оба мужчины проходили по делу, но их алиби оказались железными.
Михаил, владелец мотоцикла, на котором девушка покинула выставку, подтвердил, что их вечер закончился ужином в ресторане, после чего Оксана уехала в неизвестном направлении, а он отправился домой к жене.
© Andrii MedvediukНочной клуб
Ночной клуб - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Andrii Medvediuk
Ночной клуб
После расставания с Михаилом Аплекаева позвонила подруге и сказала, что должна заехать на "одно мероприятие". Эти слова стали последними, а место "мероприятия" — черной дырой в расследовании.

Наивность, которая стала приговором

"В ней чувствовалось, что она хочет денег и легкой беззаботной жизни. Она была еще очень наивной, все, что ей не скажешь, воспринимала всерьез. Ей надо было быть осторожнее. А у нее не было чуйки", — вспоминает Стас Каримов.
Эту наивность демонстрирует случай на проекте, когда вместо Стаса на свидание к Оксане пришел его брат-близнец Оскар. "Это был розыгрыш, но Оксана так и не поняла, что с ней на свидании был не я. Она до конца была уверена, что была со мной", — рассказывает Каримов.
Возможно, именно эта доверчивость и стала роковой в ее судьбе. "Видимо, Аплекаева связалась не с теми людьми после проекта, скорее всего, ее заманили... С ней произошло что-то жесткое. Я думаю, что она была под чьим-то влиянием", — делится экс-участник "Дома-2".
© SKashkinНочная дорога
Ночная дорога - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© SKashkin
Ночная дорога

Шокирующий эпилог

Казалось бы, история Оксаны Аплекаевой не могла стать еще ужаснее. Но в феврале 2018 года, спустя почти десять лет после трагедии, общественность потрясла новость — над телом девушки надругался сотрудник морга в подмосковной Истре. Информацию долго скрывали, но она все-таки просочилась в СМИ.
Акт некрофилии совершил судмедэксперт, проводивший вскрытие. Личность извращенца была установлена благодаря ДНК-анализу. Вскоре он был задержан и привлечен к ответственности за надругательство над телом умершей.
Дело Аплекаевой так и не раскрыто, а вопросы по нему висят в воздухе по сей день. Могли ли те, чьи тайны она хранила, превратиться из клиентов в палачей? Даже спустя годы лица заказчиков остаются в тени, а дело обрастает конспирологическими теориями: одни говорят о ритуальном убийстве, другие — о тщательно спланированной акции "зачистки".
 
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