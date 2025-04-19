https://ria.ru/20250419/afganistan-2012240060.html

В Афганистане произошло землетрясение с магнитудой 5,7

В Афганистане произошло землетрясение с магнитудой 5,7 - РИА Новости, 19.04.2025

В Афганистане произошло землетрясение с магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:16:00+03:00

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афганистан

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксированы в 6.47 по времени UTC (9.47 мск) в 53,6 километра к юго-западу от афганского города Ишкашим с населением 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 94,1 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250309/azerbaydzhan-2003942692.html

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