https://ria.ru/20250418/zemletryasenie-2011943818.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 18.04.2025

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили, сообщил национальный сейсмологический центр страны. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:32:00+03:00

2025-04-18T03:32:00+03:00

2025-04-18T03:32:00+03:00

в мире

чили

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили, сообщил национальный сейсмологический центр страны. Толчки были зафиксированы в 00.10 по времени UTC (03.10 мск) в 46 километрах к западу от деревни Сокайре. Очаг землетрясения находился на глубине 124 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

https://ria.ru/20240821/zemletrjasenie-1967489760.html

чили

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чили