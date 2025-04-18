https://ria.ru/20250418/zemletryasenie-2011943818.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 18.04.2025
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили, сообщил национальный сейсмологический центр страны. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:32:00+03:00
2025-04-18T03:32:00+03:00
2025-04-18T03:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили, сообщил национальный сейсмологический центр страны. Толчки были зафиксированы в 00.10 по времени UTC (03.10 мск) в 46 километрах к западу от деревни Сокайре. Очаг землетрясения находился на глубине 124 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20240821/zemletrjasenie-1967489760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Чили в 46 километрах от деревни Сокайре произошло землетрясение магнитудой 5,6