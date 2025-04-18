https://ria.ru/20250418/zelenskiy-2012108709.html

"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском

"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском - РИА Новости, 18.04.2025

"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском

Британский журнал Economist неожиданно признал, что Владимир Зеленский и его окружение узурпировали власть на Украине, заявил профессор Университета... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:13:00+03:00

2025-04-18T16:13:00+03:00

2025-04-18T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

россия

владимир зеленский

валерий залужный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cceefdc4730fe4309eee2cf7e1743f.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Британский журнал Economist неожиданно признал, что Владимир Зеленский и его окружение узурпировали власть на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."После стольких лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени", — написал он.По словам аналитика, до этого момента западной общественности внушали, что поддержка Украины предполагает оправдание уничтожения демократии в стране.Накануне издание выпустило материал, в котором говорилось, что реальную власть на Украине получают чиновники из офиса Зеленского, которых не выбирали. Среди них авторы статьи назвали главу офиса президента Андрея Ермака и советника по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина.Журнал отмечает, что команда не хочет делиться влиянием с оппонентами и потенциальными соперниками. Как отмечается в публикации, все, кто проявлял слишком большую независимость и пользовался поддержкой населения, были отстранены от дел.Издание приводит в пример посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и бывшего главу госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафу Найема.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима утверждал, что "они сейчас несвоевременны". В конце февраля Владимир Путин объяснил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что в итоге они приведут к отмене военного положения и ему придется пойти на выборы. При этом российский лидер подчеркивал, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного.

https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html

https://ria.ru/20250418/voskhischenie-2011969314.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, россия, владимир зеленский, валерий залужный