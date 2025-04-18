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"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 18.04.2025 (обновлено: 16:59 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/zelenskiy-2012108709.html
"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском
"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском - РИА Новости, 18.04.2025
"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском
Британский журнал Economist неожиданно признал, что Владимир Зеленский и его окружение узурпировали власть на Украине, заявил профессор Университета... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:13:00+03:00
2025-04-18T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
владимир зеленский
валерий залужный
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Британский журнал Economist неожиданно признал, что Владимир Зеленский и его окружение узурпировали власть на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."После стольких лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени", — написал он.По словам аналитика, до этого момента западной общественности внушали, что поддержка Украины предполагает оправдание уничтожения демократии в стране.Накануне издание выпустило материал, в котором говорилось, что реальную власть на Украине получают чиновники из офиса Зеленского, которых не выбирали. Среди них авторы статьи назвали главу офиса президента Андрея Ермака и советника по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина.Журнал отмечает, что команда не хочет делиться влиянием с оппонентами и потенциальными соперниками. Как отмечается в публикации, все, кто проявлял слишком большую независимость и пользовался поддержкой населения, были отстранены от дел.Издание приводит в пример посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и бывшего главу госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафу Найема.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима утверждал, что "они сейчас несвоевременны". В конце февраля Владимир Путин объяснил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что в итоге они приведут к отмене военного положения и ему придется пойти на выборы. При этом российский лидер подчеркивал, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного.
https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html
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в мире, украина, великобритания, россия, владимир зеленский, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском

Профессор Дизен: Economist внезапно признал, что Зеленский узурпировал власть

© AP Photo / Natacha PisarenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Британский журнал Economist неожиданно признал, что Владимир Зеленский и его окружение узурпировали власть на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"После стольких лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени", — написал он.
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По словам аналитика, до этого момента западной общественности внушали, что поддержка Украины предполагает оправдание уничтожения демократии в стране.
Накануне издание выпустило материал, в котором говорилось, что реальную власть на Украине получают чиновники из офиса Зеленского, которых не выбирали. Среди них авторы статьи назвали главу офиса президента Андрея Ермака и советника по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина.
Журнал отмечает, что команда не хочет делиться влиянием с оппонентами и потенциальными соперниками. Как отмечается в публикации, все, кто проявлял слишком большую независимость и пользовался поддержкой населения, были отстранены от дел.
Издание приводит в пример посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и бывшего главу госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафу Найема.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима утверждал, что "они сейчас несвоевременны". В конце февраля Владимир Путин объяснил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что в итоге они приведут к отмене военного положения и ему придется пойти на выборы. При этом российский лидер подчеркивал, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
 
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