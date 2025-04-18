"После стольких лет": на Западе удивились внезапному признанию о Зеленском
Профессор Дизен: Economist внезапно признал, что Зеленский узурпировал власть
© AP Photo / Natacha PisarenkoВладимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Британский журнал Economist неожиданно признал, что Владимир Зеленский и его окружение узурпировали власть на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"После стольких лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени", — написал он.
По словам аналитика, до этого момента западной общественности внушали, что поддержка Украины предполагает оправдание уничтожения демократии в стране.
Накануне издание выпустило материал, в котором говорилось, что реальную власть на Украине получают чиновники из офиса Зеленского, которых не выбирали. Среди них авторы статьи назвали главу офиса президента Андрея Ермака и советника по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина.
Журнал отмечает, что команда не хочет делиться влиянием с оппонентами и потенциальными соперниками. Как отмечается в публикации, все, кто проявлял слишком большую независимость и пользовался поддержкой населения, были отстранены от дел.
Издание приводит в пример посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и бывшего главу госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафу Найема.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима утверждал, что "они сейчас несвоевременны". В конце февраля Владимир Путин объяснил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что в итоге они приведут к отмене военного положения и ему придется пойти на выборы. При этом российский лидер подчеркивал, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного.