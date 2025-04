https://ria.ru/20250418/zelenskiy--2012072287.html

Зеленский ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае

Зеленский ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае - РИА Новости, 18.04.2025

Зеленский ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае

Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. РИА Новости, 18.04.2025

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнения к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний, среди которых зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, and Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.

