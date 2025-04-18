https://ria.ru/20250418/zelenskiy--2012072287.html
Зеленский ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае
Зеленский ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае - РИА Новости, 18.04.2025
Зеленский ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае
Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:30:00+03:00
2025-04-18T14:30:00+03:00
2025-04-18T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнения к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний, среди которых зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, and Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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владимир зеленский, украина, китай, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Китай, В мире
Зеленский ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае
Зеленский издал указ о санкциях против 3 компаний, зарегистрированных в Китае