https://ria.ru/20250418/zelenskij-2011933090.html
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА - РИА Новости, 18.04.2025
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА
Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:19:00+03:00
2025-04-18T00:19:00+03:00
2025-04-18T03:55:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство. "Указ ... назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации", - говорится в опубликованном указе. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010330607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, в мире
Владимир Зеленский, Украина, В мире
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА
Зеленский назначил Олега Григорова главой Сумской ОВА