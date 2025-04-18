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Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА - РИА Новости, 18.04.2025
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00:19 18.04.2025 (обновлено: 03:55 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/zelenskij-2011933090.html
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА - РИА Новости, 18.04.2025
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА
Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:19:00+03:00
2025-04-18T03:55:00+03:00
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство. "Указ ... назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации", - говорится в опубликованном указе. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010330607.html
https://ria.ru/20250417/sumy-2011879038.html
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владимир зеленский, украина, в мире
Владимир Зеленский, Украина, В мире
Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА

Зеленский назначил Олега Григорова главой Сумской ОВА

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство.
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9 апреля, 18:46
"Указ ... назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации", - говорится в опубликованном указе.
Как отмечает украинское издание "Страна.ua", генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".
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