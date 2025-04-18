https://ria.ru/20250418/zelenskij-2011933090.html

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА - РИА Новости, 18.04.2025

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА

Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:19:00+03:00

2025-04-18T00:19:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство. "Указ ... назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации", - говорится в опубликованном указе. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010330607.html

https://ria.ru/20250417/sumy-2011879038.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, украина, в мире