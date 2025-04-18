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Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 18.04.2025 (обновлено: 11:44 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей - РИА Новости, 18.04.2025
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:31:00+03:00
2025-04-18T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
запорожская область
владимир рогов
герман галущенко
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Киева о готовности совместно с США контролировать Запорожскую АЭС ахинеей и добавил, что оно не имеет ничего общего с реальностью. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов совместно с США контролировать Запорожскую АЭС, сообщают украинские СМИ. "Запорожская АЭС находится на территории России, и это собственность России. Заявление Галущенко не имеет ничего общего с реальностью, это полная ахинея. Это показывает, что верхушка режима Зеленского живет в своей какой-то абсолютно виртуальной реальности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, учитывая постоянные попытки ВСУ атаковать Запорожскую АЭС и привести мир к техногенной катастрофе, режиму Зеленского нельзя доверять в руки не то что атомную станцию, а даже коробку спичек. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250417/zaes-2011757102.html
https://ria.ru/20250326/zaes-2007322114.html
россия
днепр (город)
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россия, днепр (город), запорожская область, владимир рогов, герман галущенко, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Запорожская область, Владимир Рогов, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей

Член ОП Рогов назвал заявление Киева о готовности контролировать ЗАЭС ахинеей

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Киева о готовности совместно с США контролировать Запорожскую АЭС ахинеей и добавил, что оно не имеет ничего общего с реальностью.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов совместно с США контролировать Запорожскую АЭС, сообщают украинские СМИ.
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС
Вчера, 10:44
"Запорожская АЭС находится на территории России, и это собственность России. Заявление Галущенко не имеет ничего общего с реальностью, это полная ахинея. Это показывает, что верхушка режима Зеленского живет в своей какой-то абсолютно виртуальной реальности", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, учитывая постоянные попытки ВСУ атаковать Запорожскую АЭС и привести мир к техногенной катастрофе, режиму Зеленского нельзя доверять в руки не то что атомную станцию, а даже коробку спичек.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов
26 марта, 00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Запорожская областьВладимир РоговГерман ГалущенкоВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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