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Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей - РИА Новости, 18.04.2025
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:31:00+03:00
2025-04-18T11:31:00+03:00
2025-04-18T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Киева о готовности совместно с США контролировать Запорожскую АЭС ахинеей и добавил, что оно не имеет ничего общего с реальностью. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов совместно с США контролировать Запорожскую АЭС, сообщают украинские СМИ. "Запорожская АЭС находится на территории России, и это собственность России. Заявление Галущенко не имеет ничего общего с реальностью, это полная ахинея. Это показывает, что верхушка режима Зеленского живет в своей какой-то абсолютно виртуальной реальности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, учитывая постоянные попытки ВСУ атаковать Запорожскую АЭС и привести мир к техногенной катастрофе, режиму Зеленского нельзя доверять в руки не то что атомную станцию, а даже коробку спичек. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250417/zaes-2011757102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Запорожская область, Владимир Рогов, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей
Член ОП Рогов назвал заявление Киева о готовности контролировать ЗАЭС ахинеей