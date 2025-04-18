https://ria.ru/20250418/zaderzhanie-2011978255.html

В Краснодарском крае задержали агента СБУ, готовившего теракт

В Краснодарском крае задержали агента СБУ, готовившего теракт - РИА Новости, 18.04.2025

В Краснодарском крае задержали агента СБУ, готовившего теракт

В Краснодарском крае задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:59:00+03:00

2025-04-18T09:59:00+03:00

2025-04-18T12:08:00+03:00

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", — говорится в релизе. По информации спецслужбы, СБУ завербовала мужчину в декабре прошлого года через интернет. Его заданием был сбор данных о Черноморском флоте и российских военнослужащих. Затем по указанию куратора он достал из тайника самодельную бомбу весом в два с половиной килограмма и должен был устроить подрыв здания в Новороссийске. Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Вину он признал и сотрудничает со следствием, отметили в ФСБ.На допросе мужчина рассказал, что он гражданин Белоруссии, действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка. Подорвать он должен был пункт сбора военнослужащих, для чего получил взрывное устройство и все компоненты. Устроить теракт планировалось в апреле.По словам задержанного, куратор говорил ему, что этот теракт будет звеном в планах украинских спецслужб по дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной.

https://ria.ru/20250416/fsb-2011654958.html

https://ria.ru/20250410/prigovor-2010506074.html

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Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ Задержанный на Кубани и завербованный СБУ иностранец, который хотел подорвать административное здание в Новороссийске, оказался гражданином Белоруссии, следует из видео ФСБ. 2025-04-18T09:59 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, россия, украина, общество