https://ria.ru/20250418/zaderzhanie-2011953475.html

В ДНР задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия и наркотиков

В ДНР задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия и наркотиков - РИА Новости, 18.04.2025

В ДНР задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия и наркотиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали причастного к незаконному обороту оружия и наркотиков жителя Харцызска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:10:00+03:00

2025-04-18T06:10:00+03:00

2025-04-18T06:10:00+03:00

происшествия

донецкая народная республика

харцызск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали причастного к незаконному обороту оружия и наркотиков жителя Харцызска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике. "В результате оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ ДНР задержан житель Харцызска, причастный к незаконному обороту оружия и наркотиков", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при обыске гаражного помещения, которое принадлежит задержанному, было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более пяти килограммов наркотических средств. Следственным подразделением МВД по ДНР возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222, части 1 статьи 222.1 и части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" соответственно.

https://ria.ru/20250325/mvd-2007194033.html

https://ria.ru/20250225/fsb-2001398286.html

донецкая народная республика

харцызск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, харцызск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)