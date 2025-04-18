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Число погибших при авиаударах США в Йемене возросло до 58 человек
Число погибших при авиаударах США в Йемене возросло до 58 человек - РИА Новости, 18.04.2025
Число погибших при авиаударах США в Йемене возросло до 58 человек
Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту на западе Йемена возросло до 58, более 125 человек получили ранения, сообщило министерство... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:04:00+03:00
2025-04-18T13:04:00+03:00
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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту на западе Йемена возросло до 58, более 125 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в социальной сети Х. "Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса в провинции Ходейда возросло до 58 человек, 126 получили ранения", - отметили в минздраве. Большинство погибших и раненых, по его информации, являются работниками порта.
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в мире, сша, йемен, ходейда (город), ансар алла
В мире, США, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла
Число погибших при авиаударах США в Йемене возросло до 58 человек
Минздрав Йемена сообщил о 58 погибших при авиаударах США по нефтяному порту