https://ria.ru/20250418/yemen-2011986619.html

Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38

Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38 - РИА Новости, 18.04.2025

Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38

Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена возросло до 38, более 100 человек получили ранения, сообщило отделение... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:33:00+03:00

2025-04-18T10:33:00+03:00

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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена возросло до 38, более 100 человек получили ранения, сообщило отделение министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Ходейда. "Тридцать восемь рабочих и служащих порта погибли и 102 получили ранения в результате агрессии США в отношении нефтяного объекта Рас-Иса", - отметили в минздраве, данные которого привел йеменский телеканал "Аль-Масира". По данным йеменских властей, США нанесли не менее 14 ударов по порту.

https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html

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в мире, цены на нефть, йемен, сша, ходейда (город), ансар алла