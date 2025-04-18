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Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38 - РИА Новости, 18.04.2025
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10:33 18.04.2025 (обновлено: 11:44 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/yemen-2011986619.html
Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38
Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38 - РИА Новости, 18.04.2025
Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38
Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена возросло до 38, более 100 человек получили ранения, сообщило отделение... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:33:00+03:00
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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена возросло до 38, более 100 человек получили ранения, сообщило отделение министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Ходейда. "Тридцать восемь рабочих и служащих порта погибли и 102 получили ранения в результате агрессии США в отношении нефтяного объекта Рас-Иса", - отметили в минздраве, данные которого привел йеменский телеканал "Аль-Масира". По данным йеменских властей, США нанесли не менее 14 ударов по порту.
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в мире, цены на нефть, йемен, сша, ходейда (город), ансар алла
В мире, Цены на нефть, Йемен, США, Ходейда (город), Ансар Алла
Число погибших от ударов США по порту на западе Йемена возросло до 38

Минздрав Йемена: 38 человек погибли от ударов США по порту на западе страны

© Кадр видео из соцсетейАвиаудар США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена
Авиаудар США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Авиаудар США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена
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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена возросло до 38, более 100 человек получили ранения, сообщило отделение министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Ходейда.
"Тридцать восемь рабочих и служащих порта погибли и 102 получили ранения в результате агрессии США в отношении нефтяного объекта Рас-Иса", - отметили в минздраве, данные которого привел йеменский телеканал "Аль-Масира".
По данным йеменских властей, США нанесли не менее 14 ударов по порту.
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В миреЦены на нефтьЙеменСШАХодейда (город)Ансар Алла
 
 
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