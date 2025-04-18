https://ria.ru/20250418/yemen-2011939468.html

При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек

При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек - РИА Новости, 18.04.2025

При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T02:10:00+03:00

2025-04-18T02:10:00+03:00

2025-04-18T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Аниса Аласбахи. "Тринадцать ... сотрудников в порту Рас Иса погибли, и 30 пострадали в результате американской агрессии в отношении порта", - цитирует агентство заявление Аласбахи. США с 15 марта ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.

https://ria.ru/20240929/udary-1975369527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, аравийское море, ансар алла