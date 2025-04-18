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При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек - РИА Новости, 18.04.2025
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02:10 18.04.2025 (обновлено: 11:54 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/yemen-2011939468.html
При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек
При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек - РИА Новости, 18.04.2025
При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:10:00+03:00
2025-04-18T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Аниса Аласбахи. "Тринадцать ... сотрудников в порту Рас Иса погибли, и 30 пострадали в результате американской агрессии в отношении порта", - цитирует агентство заявление Аласбахи. США с 15 марта ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.
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в мире, сша, йемен, аравийское море, ансар алла
В мире, США, Йемен, Аравийское море, Ансар Алла
При ударах США по порту в Йемене погибли 13 человек

При ударах США по порту Рас Иса в Йемене погибли 13 человек, 30 пострадали

© Кадр видео из соцсетейАвиаудар США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена
Авиаудар США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Авиаудар США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Аниса Аласбахи.
"Тринадцать ... сотрудников в порту Рас Иса погибли, и 30 пострадали в результате американской агрессии в отношении порта", - цитирует агентство заявление Аласбахи.
США с 15 марта ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.
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В миреСШАЙеменАравийское мореАнсар Алла
 
 
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