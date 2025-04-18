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В России к Пасхе подешевели куриные яца - РИА Новости, 18.04.2025
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05:49 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/yaytsa-2011952275.html
В России к Пасхе подешевели куриные яца
В России к Пасхе подешевели куриные яца - РИА Новости, 18.04.2025
В России к Пасхе подешевели куриные яца
Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:49:00+03:00
2025-04-18T05:49:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и 22,7% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%", - сообщил он. По его словам, рост цен на молочную продукцию в России в 2024 году был вызван нехваткой сырого молока из-за сокращения поголовья коров, увеличением затрат на корма, топливо, логистику и упаковку, а также ростом спроса на фоне повышения доходов населения. Рост стоимости заемных средств и удорожание импортных кормов, ветпрепаратов и техники усилили давление на себестоимость, добавил Тренин. Эксперт считает, что к 2026 году стоимость приготовления кулича и творожной пасхи, вероятно, продолжит увеличиваться. Однако темпы роста могут замедлиться при условии сохранения относительной стабильности цен на молочную продукцию, что уже отмечается в начале 2025 года, и при отсутствии резкого удорожания других ингредиентов.
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экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В России к Пасхе подешевели куриные яца

Куриные яйца в России к Пасхе в этом году подешевели на 12,2 процента

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Куриные яйца . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и 22,7% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%", - сообщил он.
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По его словам, рост цен на молочную продукцию в России в 2024 году был вызван нехваткой сырого молока из-за сокращения поголовья коров, увеличением затрат на корма, топливо, логистику и упаковку, а также ростом спроса на фоне повышения доходов населения. Рост стоимости заемных средств и удорожание импортных кормов, ветпрепаратов и техники усилили давление на себестоимость, добавил Тренин.
Эксперт считает, что к 2026 году стоимость приготовления кулича и творожной пасхи, вероятно, продолжит увеличиваться. Однако темпы роста могут замедлиться при условии сохранения относительной стабильности цен на молочную продукцию, что уже отмечается в начале 2025 года, и при отсутствии резкого удорожания других ингредиентов.
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ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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