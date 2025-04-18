https://ria.ru/20250418/yaytsa-2011952275.html

В России к Пасхе подешевели куриные яца

В России к Пасхе подешевели куриные яца - РИА Новости, 18.04.2025

В России к Пасхе подешевели куриные яца

Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:49:00+03:00

2025-04-18T05:49:00+03:00

2025-04-18T05:49:00+03:00

экономика

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и 22,7% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%", - сообщил он. По его словам, рост цен на молочную продукцию в России в 2024 году был вызван нехваткой сырого молока из-за сокращения поголовья коров, увеличением затрат на корма, топливо, логистику и упаковку, а также ростом спроса на фоне повышения доходов населения. Рост стоимости заемных средств и удорожание импортных кормов, ветпрепаратов и техники усилили давление на себестоимость, добавил Тренин. Эксперт считает, что к 2026 году стоимость приготовления кулича и творожной пасхи, вероятно, продолжит увеличиваться. Однако темпы роста могут замедлиться при условии сохранения относительной стабильности цен на молочную продукцию, что уже отмечается в начале 2025 года, и при отсутствии резкого удорожания других ингредиентов.

https://ria.ru/20250410/yaytsa-2010528140.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)