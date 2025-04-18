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В ОЭЗ "Технополис Москва" 24 апреля пройдет масштабная ярмарка вакансий

В ОЭЗ "Технополис Москва" 24 апреля пройдет масштабная ярмарка вакансий - РИА Новости, 18.04.2025

В ОЭЗ "Технополис Москва" 24 апреля пройдет масштабная ярмарка вакансий

Около тысячи вакансий специалистов на высокотехнологичных производствах предложат соискателям резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в ходе ярмарки карьер, которая... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:13:00+03:00

2025-04-18T07:13:00+03:00

2025-04-18T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

геннадий дегтев

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около тысячи вакансий специалистов на высокотехнологичных производствах предложат соискателям резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в ходе ярмарки карьер, которая пройдет в 24 апреля на площадке "Печатники", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Современная промышленность требует от специалистов профессиональных знаний и практических навыков, которые способствуют быстрому развитию отрасли благодаря внедрению передовых производственных технологий. Сегодня высокотехнологичные предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" находят квалифицированные кадры в рамках проекта "ТехноРабота". С начала 2025 года открыто 300 вакансий. Еще свыше 900 новых позиций предложат 30 ведущих производителей на карьерной ярмарке, которая пройдет на площадке "Печатники" 24 апреля", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Как отметили в пресс-службе, приоритетными направлениями работы резидентов ОЭЗ являются технологии связи, ИИ, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн, аддитивные технологии, беспилотные авиасистемы, робототехника. В этой связи компании в основном интересуются квалифицированными инженерами и рабочими."Кадровые службы предприятий ОЭЗ Москвы отмечают, что работодатели ценят рациональность и активность инженера, его вовлеченность, соблюдение государственной политики в технологиях и владение актуальным ПО. Важны личные качества: коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в команде, самообучение и преданность профессии и компании", – уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.В свою очередь, работодатели предлагают перспективным сотрудникам не только рабочее место и достойную зарплату, но и тимбилдинги, спортивные и культурные мероприятия, совместные туристические походы, профессиональные тренинги.В ходе ярмарки можно будет познакомиться с имеющимися вакансиями, задать вопросы представителям кадровых департаментов компаний. Также для посетителей ярмарки подготовили мастер-классы, на которых специалисты поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями. Для студентов проведут профориентационные коуч-сессии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, геннадий дегтев, россия