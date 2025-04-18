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Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля - РИА Новости, 18.04.2025
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21:30 18.04.2025 (обновлено: 22:28 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/yampolskaya-2012199674.html
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля - РИА Новости, 18.04.2025
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Советника президента Елену Ямпольскую назначили руководителем Совета при Национальном центре "Россия" по формированию нового российского стиля, соответствующее... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:30:00+03:00
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россия
елена ямпольская
общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советника президента Елену Ямпольскую назначили руководителем Совета при Национальном центре "Россия" по формированию нового российского стиля, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Наццентра.Как отмечается, в пятницу прошло совещание по формированию нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций."В ходе совещания участники обсудили стратегическую важность системной работы в области государственных визуальных коммуникаций. По предложению участников было принято решение о создании совета при Национальном центре "Россия" по формированию нового российского стиля под руководством Елены Ямпольской", — говорится в сообщении.Ямпольская отметила важность работы в этой сфере и выразила благодарность Владимиру Путину за поддержку.По ее словам, пока большое количество усилий тратилось на привлечение мотивов и образов знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, до недавнего времени все еще было невозможно работать над созданием национально ориентированной среды системно.Как отметила Ямпольская, такая работа стала возможной на базе Национального центра "Россия".
https://ria.ru/20250411/kod-2010767235.html
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россия, елена ямпольская, общество
Россия, Елена Ямпольская, Общество
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля

Советник президента Ямпольская возглавила Совет по формированию нового стиля РФ

© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуреЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Елена Ямпольская. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советника президента Елену Ямпольскую назначили руководителем Совета при Национальном центре "Россия" по формированию нового российского стиля, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Наццентра.
Как отмечается, в пятницу прошло совещание по формированию нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций.
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11 апреля, 16:25
"В ходе совещания участники обсудили стратегическую важность системной работы в области государственных визуальных коммуникаций. По предложению участников было принято решение о создании совета при Национальном центре "Россия" по формированию нового российского стиля под руководством Елены Ямпольской", — говорится в сообщении.
Ямпольская отметила важность работы в этой сфере и выразила благодарность Владимиру Путину за поддержку.
По ее словам, пока большое количество усилий тратилось на привлечение мотивов и образов знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, до недавнего времени все еще было невозможно работать над созданием национально ориентированной среды системно.
Как отметила Ямпольская, такая работа стала возможной на базе Национального центра "Россия".
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