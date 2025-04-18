Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Советник президента Ямпольская возглавила Совет по формированию нового стиля РФ
© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуреЕлена Ямпольская
© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Елена Ямпольская. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советника президента Елену Ямпольскую назначили руководителем Совета при Национальном центре "Россия" по формированию нового российского стиля, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Наццентра.
Как отмечается, в пятницу прошло совещание по формированию нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций.
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"В ходе совещания участники обсудили стратегическую важность системной работы в области государственных визуальных коммуникаций. По предложению участников было принято решение о создании совета при Национальном центре "Россия" по формированию нового российского стиля под руководством Елены Ямпольской", — говорится в сообщении.
Ямпольская отметила важность работы в этой сфере и выразила благодарность Владимиру Путину за поддержку.
По ее словам, пока большое количество усилий тратилось на привлечение мотивов и образов знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, до недавнего времени все еще было невозможно работать над созданием национально ориентированной среды системно.
Как отметила Ямпольская, такая работа стала возможной на базе Национального центра "Россия".