https://ria.ru/20250418/wsj-2012163096.html

WSJ: ЕС отложил меры против двух IT-гигантов ради диалога с Трампом

WSJ: ЕС отложил меры против двух IT-гигантов ради диалога с Трампом - РИА Новости, 18.04.2025

WSJ: ЕС отложил меры против двух IT-гигантов ради диалога с Трампом

Европейский союз отложил принятие ограничительных мер в отношении американских корпораций Apple и Meta* (признана в России экстремистской организацией и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:37:00+03:00

2025-04-18T18:37:00+03:00

2025-04-18T18:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европейский союз отложил принятие ограничительных мер в отношении американских корпораций Apple и Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), чтобы избежать обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне переговоров о новом торговом соглашении, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Европейский союз недавно отложил введение санкций против Apple и Meta Platforms*, временно избегая конфликта с администрацией Трампа на неделе, когда блок активизировал усилия по заключению торговой сделки с США", — приводит издание слова собеседников. По информации Wall Street Journal, Европейская комиссия изначально собиралась объявить предписания о прекращении нарушений в отношении этих компаний во вторник и уведомила как минимум одну из них. Обеим корпорациям могли грозить и денежные штрафы. Несмотря на отсрочку, окончательные решения по делам Apple и Meta*, касающимся предполагаемых нарушений Закона о цифровых рынках ЕС, все еще ожидаются, однако точные сроки не называются. Представитель комиссии заявил журналистам, что "техническая работа завершена", и финальные решения планируется принять "в краткосрочной перспективе". Как напоминает Wall Street Journal, дела против Meta* и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского Закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями. Расследования были начаты в марте 2024 года, предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным газеты, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в реальности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики. В четверг премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по пошлинам. В понедельник ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html

https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html

https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html

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сша, россия, италия, дональд трамп, джорджа мелони, apple, евросоюз, в мире