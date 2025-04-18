https://ria.ru/20250418/vzyatka-2012029698.html

Главу 27 центрального НИИ Минобороны будут судить за получение взяток

Главу 27 центрального НИИ Минобороны будут судить за получение взяток - РИА Новости, 18.04.2025

Главу 27 центрального НИИ Минобороны будут судить за получение взяток

Начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрей Протасов обвиняется во взятках от сотрудников за включение в научную группу при выполнении госконтракта,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:12:00+03:00

2025-04-18T12:12:00+03:00

2025-04-18T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрей Протасов обвиняется во взятках от сотрудников за включение в научную группу при выполнении госконтракта, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Расследуется уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "27 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2014–2024 годах научно-исследовательский институт выполнял многомиллионные контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечается, что Протасов должен был организовать инициативную научную группу, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера. Как рассказали в ГВСУ, в 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения выплат, а также общее покровительство по службе.Протасов отправлен под домашний арест.Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

https://ria.ru/20250417/shamarin-2011826111.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, общество