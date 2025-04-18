Главу 27 центрального НИИ Минобороны будут судить за получение взяток
СК РФ: главу 27 центрального НИИ Минобороны будут судить за получение взяток
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыНачальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы
Начальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрей Протасов обвиняется во взятках от сотрудников за включение в научную группу при выполнении госконтракта, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "27 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2014–2024 годах научно-исследовательский институт выполнял многомиллионные контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечается, что Протасов должен был организовать инициативную научную группу, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера. Как рассказали в ГВСУ, в 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения выплат, а также общее покровительство по службе.
Протасов отправлен под домашний арест.
Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.
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