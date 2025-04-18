https://ria.ru/20250418/vysotskaya-2012038094.html
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой - РИА Новости, 18.04.2025
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой
Арбитражный суд Москвы по иску волгоградского ООО "Восьмая заповедь", занимающегося защитой авторских прав фотографов, взыскал 20 тысяч рублей с ООО... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:31:00+03:00
2025-04-18T12:31:00+03:00
2025-04-18T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску волгоградского ООО "Восьмая заповедь", занимающегося защитой авторских прав фотографов, взыскал 20 тысяч рублей с ООО "Едимдома.ру", владельца кулинарного интернет-проекта актрисы Юлии Высоцкой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – истец в своем иске, поданном в январе, требовал взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. Основания исковых требований пока не сообщаются. Суд из-за невысокой суммы исковых требований рассмотрел дело в порядке упрощенного производства. Мотивированное решение будет изготовлено только в том случае, если стороны или одна из сторон решат обжаловать судебный акт в апелляции. На сайте "Восьмой заповеди" говорится, что эта юридическая компания инициировала почти три тысячи дел по защите авторских прав авторов фотографий, сумма поданных ею исков о взыскании компенсации за незаконное использование изображений – 439 миллионов рублей. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Едимдома.ру" Высоцкой принадлежит 90%. Основным видом деятельности компании указана "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий".
https://ria.ru/20250408/rybnikov-2010029635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юлия высоцкая, россия
Шоубиз, Происшествия, Юлия Высоцкая, Россия
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой
Суд взыскал с компании Высоцкой 20 тыс руб по иску защищающей фотографов юрфирмы
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску волгоградского ООО "Восьмая заповедь", занимающегося защитой авторских прав фотографов, взыскал 20 тысяч рублей с ООО "Едимдома.ру", владельца кулинарного интернет-проекта актрисы Юлии Высоцкой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – истец в своем иске, поданном в январе, требовал взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Суд из-за невысокой суммы исковых требований рассмотрел дело в порядке упрощенного производства. Мотивированное решение будет изготовлено только в том случае, если стороны или одна из сторон решат обжаловать судебный акт в апелляции.
На сайте "Восьмой заповеди" говорится, что эта юридическая компания инициировала почти три тысячи дел по защите авторских прав авторов фотографий, сумма поданных ею исков о взыскании компенсации за незаконное использование изображений – 439 миллионов рублей.
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Едимдома.ру" Высоцкой
принадлежит 90%. Основным видом деятельности компании указана "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий".