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Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой - РИА Новости, 18.04.2025
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Шоубиз
 
12:31 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vysotskaya-2012038094.html
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой - РИА Новости, 18.04.2025
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой
Арбитражный суд Москвы по иску волгоградского ООО "Восьмая заповедь", занимающегося защитой авторских прав фотографов, взыскал 20 тысяч рублей с ООО... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:31:00+03:00
2025-04-18T12:31:00+03:00
шоубиз
происшествия
юлия высоцкая
россия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску волгоградского ООО "Восьмая заповедь", занимающегося защитой авторских прав фотографов, взыскал 20 тысяч рублей с ООО "Едимдома.ру", владельца кулинарного интернет-проекта актрисы Юлии Высоцкой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – истец в своем иске, поданном в январе, требовал взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. Основания исковых требований пока не сообщаются. Суд из-за невысокой суммы исковых требований рассмотрел дело в порядке упрощенного производства. Мотивированное решение будет изготовлено только в том случае, если стороны или одна из сторон решат обжаловать судебный акт в апелляции. На сайте "Восьмой заповеди" говорится, что эта юридическая компания инициировала почти три тысячи дел по защите авторских прав авторов фотографий, сумма поданных ею исков о взыскании компенсации за незаконное использование изображений – 439 миллионов рублей. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Едимдома.ру" Высоцкой принадлежит 90%. Основным видом деятельности компании указана "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий".
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происшествия, юлия высоцкая, россия
Шоубиз, Происшествия, Юлия Высоцкая, Россия
Суд взыскал 20 тысяч рублей с компании Юлии Высоцкой

Суд взыскал с компании Высоцкой 20 тыс руб по иску защищающей фотографов юрфирмы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску волгоградского ООО "Восьмая заповедь", занимающегося защитой авторских прав фотографов, взыскал 20 тысяч рублей с ООО "Едимдома.ру", владельца кулинарного интернет-проекта актрисы Юлии Высоцкой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – истец в своем иске, поданном в январе, требовал взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Суд из-за невысокой суммы исковых требований рассмотрел дело в порядке упрощенного производства. Мотивированное решение будет изготовлено только в том случае, если стороны или одна из сторон решат обжаловать судебный акт в апелляции.
На сайте "Восьмой заповеди" говорится, что эта юридическая компания инициировала почти три тысячи дел по защите авторских прав авторов фотографий, сумма поданных ею исков о взыскании компенсации за незаконное использование изображений – 439 миллионов рублей.
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Едимдома.ру" Высоцкой принадлежит 90%. Основным видом деятельности компании указана "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий".
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