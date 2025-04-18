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Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 18.04.2025
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:59:00+03:00
2025-04-18T02:59:00+03:00
2025-04-18T03:19:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР)."Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день", — сказал он. По словам парламентария, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день, зафиксированный в Трудовом кодексе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, работа, выходные
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Работа, Выходные
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Депутат Нилов: россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля