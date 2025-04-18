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Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 18.04.2025
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02:59 18.04.2025 (обновлено: 03:19 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/vykhodnye-2011941499.html
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 18.04.2025
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:59:00+03:00
2025-04-18T03:19:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
работа
выходные
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР)."Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день", — сказал он. По словам парламентария, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день, зафиксированный в Трудовом кодексе.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, работа, выходные
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Работа, Выходные
Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

Депутат Нилов: россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«
"Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день", — сказал он.
По словам парламентария, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день, зафиксированный в Трудовом кодексе.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПРРаботаВыходные
 
 
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