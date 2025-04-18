https://ria.ru/20250418/vykhodnye-2011941499.html

Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 18.04.2025

Россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T02:59:00+03:00

2025-04-18T02:59:00+03:00

2025-04-18T03:19:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

работа

выходные

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР)."Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день", — сказал он. По словам парламентария, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день, зафиксированный в Трудовом кодексе.

https://ria.ru/20250418/may-1855644309.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, работа, выходные