https://ria.ru/20250418/vuchich-2012202668.html

Вучич рассчитывает на встречу с Путиным 9 мая

Вучич рассчитывает на встречу с Путиным 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025

Вучич рассчитывает на встречу с Путиным 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает 9 мая после парада Победы в Москве обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:04:00+03:00

2025-04-18T22:04:00+03:00

2025-04-18T22:04:00+03:00

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БЕЛГРАД, 18 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает 9 мая после парада Победы в Москве обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки российского газа и ситуацию в нефтяной промышленности. Глава сербского государства в пятницу опубликовал в соцсетях видео, как красит яйца к Пасхе. На некоторых он написал "Я – чаци", прозвище, данное его сторонникам оппонентами. Затем президент Сербии отправился в Пионерский парк перед его администрацией, где отказавшиеся от участия в массовых протестах студенты поставили в марте палаточный городок, прозванный в Белграде "Чацилендом". "Если 9-го (мая там - ред.) буду, может случиться, что 9-го вечером у меня встреча с Путиным, обо всем: и о газе, нефти и обо всем остальном", - рассказал он своим молодым сторонникам, которых поздравил с предстоящим православным праздником. Президент Сербии 16 апреля заявил, что несмотря на огромное политическое давление извне пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Он тогда уточнил, что планирует обсудить с руководством России поставки газа Сербии, договор о которых истекает 31 мая, ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" которой грозит введение санкций США, так как 56,14% акций принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром". Президент Сербии ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250416/ek-2011567632.html

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в мире, сербия, москва, белград (город), александр вучич, владимир путин, роберт фицо, газпром