https://ria.ru/20250418/vuchich--2012070752.html
Вучич призвал снять блокаду протестующих с Радио и ТВ без применения силы
Вучич призвал снять блокаду протестующих с Радио и ТВ без применения силы - РИА Новости, 18.04.2025
Вучич призвал снять блокаду протестующих с Радио и ТВ без применения силы
Президент Сербии Александр Вучич призвал государственные органы по возможности без применения силы снять четырехдневную блокаду протестующими и сторонниками... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:22:00+03:00
2025-04-18T14:22:00+03:00
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БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал государственные органы по возможности без применения силы снять четырехдневную блокаду протестующими и сторонниками оппозиции здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда, которая мешает работе телеканала. РТС сообщило ранее, что сотрудники не могут попасть на свои рабочие места из-за блокады, начатой в понедельник, телеканал приспосабливает сетку вещания к тяжелым условиям работы. Студенты и граждане блокировали входы в объекты РТС на улицах Таковской и Абердаревой в центре Белграда и студию в пригородном парке Кошутняк, они требуют от парламента избрания новых членов госрегулятора REM, определяющего работу телеканалов. "Некоторые и сегодня издеваются над теми, кто мыслит иначе, лишают их права на работу, запрещают свободу передвижения, не дают им возможности есть, транслировать свои передачи. Что бы я ни думал об этих программах (Вучич регулярно критикует РТС – ред.), пугают сигналы, которые посланы людям, работающим на Радио и телевидении Сербии… Призываю компетентные органы в соответствии с конституцией и законом в предстоящие дни принять меры защиты конституционности и законности. Правопорядок должен быть восстановлен, а мир и порядок защищены, чтобы было ясно, что Сербия функционирует как государство, и прошу, насколько это возможно, сделать это без применения силы", - заявил Вучич в видеообращении в своем аккаунте в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская). Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября прошлого года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением на вокзале. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250416/vuchich-2011688108.html
https://ria.ru/20250416/serbija-2011552470.html
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московская биржа, александр вучич, сербия, белград (город), россия, в мире
Московская биржа, Александр Вучич, Сербия, Белград (город), Россия, В мире
Вучич призвал снять блокаду протестующих с Радио и ТВ без применения силы
Вучич призвал снять блокаду протестующих с Радио и ТВ Сербии без применения силы
БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал государственные органы по возможности без применения силы снять четырехдневную блокаду протестующими и сторонниками оппозиции здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда, которая мешает работе телеканала.
РТС
сообщило ранее, что сотрудники не могут попасть на свои рабочие места из-за блокады, начатой в понедельник, телеканал приспосабливает сетку вещания к тяжелым условиям работы. Студенты и граждане блокировали входы в объекты РТС на улицах Таковской и Абердаревой в центре Белграда
и студию в пригородном парке Кошутняк, они требуют от парламента избрания новых членов госрегулятора REM, определяющего работу телеканалов.
"Некоторые и сегодня издеваются над теми, кто мыслит иначе, лишают их права на работу, запрещают свободу передвижения, не дают им возможности есть, транслировать свои передачи. Что бы я ни думал об этих программах (Вучич
регулярно критикует РТС – ред.), пугают сигналы, которые посланы людям, работающим на Радио и телевидении Сербии
… Призываю компетентные органы в соответствии с конституцией и законом в предстоящие дни принять меры защиты конституционности и законности. Правопорядок должен быть восстановлен, а мир и порядок защищены, чтобы было ясно, что Сербия функционирует как государство, и прошу, насколько это возможно, сделать это без применения силы", - заявил Вучич в видеообращении в своем аккаунте в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ
как экстремистская).
Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября прошлого года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением на вокзале. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.