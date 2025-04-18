https://ria.ru/20250418/vsu-2012197314.html

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2025

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:02:00+03:00

2025-04-18T21:02:00+03:00

2025-04-18T21:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его детонации загорелась кровля хозпостройки — бойцы самообороны ликвидировали возгорание. В Белгородском районе в селе Устинка дрон атаковал частный дом... В селе Бессоновка от удара беспилотника по предприятию повреждена кровля складского помещения. В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что два беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа. В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. В селе Новоалександровка Борисовского района от детонации дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля. Ещё одна атака FPV-дрона зафиксирована в селе Грузское. В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей в результате этих атак.

https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков