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ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vsu-2012197314.html
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:02:00+03:00
2025-04-18T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его детонации загорелась кровля хозпостройки — бойцы самообороны ликвидировали возгорание. В Белгородском районе в селе Устинка дрон атаковал частный дом... В селе Бессоновка от удара беспилотника по предприятию повреждена кровля складского помещения. В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что два беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа. В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. В селе Новоалександровка Борисовского района от детонации дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля. Ещё одна атака FPV-дрона зафиксирована в селе Грузское. В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей в результате этих атак.
https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Гладков: украинские беспилотники атаковали восемь сел Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его детонации загорелась кровля хозпостройки — бойцы самообороны ликвидировали возгорание. В Белгородском районе в селе Устинка дрон атаковал частный дом... В селе Бессоновка от удара беспилотника по предприятию повреждена кровля складского помещения. В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что два беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа. В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. В селе Новоалександровка Борисовского района от детонации дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля. Ещё одна атака FPV-дрона зафиксирована в селе Грузское.
В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей в результате этих атак.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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