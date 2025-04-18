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ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vsu-2012188534.html
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир
ВСУ перебрасывают резервы с курского направления, чтобы попытаться удержать находящийся в ДНР Красноармейск (украинское название Покровск), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:06:00+03:00
2025-04-18T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
курская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы с курского направления, чтобы попытаться удержать находящийся в ДНР Красноармейск (украинское название Покровск), сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии с позывным "Миф". "Насчет этого города (Красноармейск - ред.), цепляются они за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области", - рассказал командир. При этом, по словам "Мифа", Красноармейск должен быть освобожден уже в этом году, поскольку погодные условия и время года дают возможность идти вперед намного быстрее. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250410/vsu-2010367853.html
красноармейск
россия
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красноармейск, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир

ВСУ перебрасывают резервы из Курской области, чтобы удержать Красноармейск

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы с курского направления, чтобы попытаться удержать находящийся в ДНР Красноармейск (украинское название Покровск), сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии с позывным "Миф".
"Насчет этого города (Красноармейск - ред.), цепляются они за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области", - рассказал командир.
При этом, по словам "Мифа", Красноармейск должен быть освобожден уже в этом году, поскольку погодные условия и время года дают возможность идти вперед намного быстрее.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки войск Север ВС РФ возле подбитого танка М1 Абрамс ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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