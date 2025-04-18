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ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир
ВСУ перебрасывают резервы с курского направления, чтобы попытаться удержать находящийся в ДНР Красноармейск (украинское название Покровск), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:06:00+03:00
2025-04-18T20:06:00+03:00
2025-04-18T20:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы с курского направления, чтобы попытаться удержать находящийся в ДНР Красноармейск (украинское название Покровск), сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии с позывным "Миф". "Насчет этого города (Красноармейск - ред.), цепляются они за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области", - рассказал командир. При этом, по словам "Мифа", Красноармейск должен быть освобожден уже в этом году, поскольку погодные условия и время года дают возможность идти вперед намного быстрее. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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красноармейск, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир
ВСУ перебрасывают резервы из Курской области, чтобы удержать Красноармейск