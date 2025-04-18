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"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 18.04.2025 (обновлено: 18:38 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html
"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ
"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала "Politeka" о катастрофической нехватке солдат ВСУ, призвав решить простейший математический РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:08:00+03:00
2025-04-18T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала "Politeka" о катастрофической нехватке солдат ВСУ, призвав решить простейший математический пример."Мы растянуты на всей линии боестолкновения, &lt;…&gt; вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа", — пожаловался он.По словам офицера, российская армия существенно превосходит ВСУ по количеству людей и обладает стратегической инициативой."Противник навязывает нам, где он будет наступать, а мы находимся в стратегической обороне", — отметил Стариков.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.
https://ria.ru/20250418/zelenskiy-2012108709.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), служба безопасности украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Служба безопасности Украины, Киев
"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ

Полковник СБУ Стариков призвал разделить длину фронта на количество солдат ВСУ

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала "Politeka" о катастрофической нехватке солдат ВСУ, призвав решить простейший математический пример.
"Мы растянуты на всей линии боестолкновения, <…> вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа", — пожаловался он.
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По словам офицера, российская армия существенно превосходит ВСУ по количеству людей и обладает стратегической инициативой.
«
"Противник навязывает нам, где он будет наступать, а мы находимся в стратегической обороне", — отметил Стариков.
ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Служба безопасности УкраиныКиев
 
 
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