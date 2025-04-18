https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ

"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025

"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала "Politeka" о катастрофической нехватке солдат ВСУ, призвав решить простейший математический РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:08:00+03:00

2025-04-18T18:08:00+03:00

2025-04-18T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала "Politeka" о катастрофической нехватке солдат ВСУ, призвав решить простейший математический пример."Мы растянуты на всей линии боестолкновения, <…> вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа", — пожаловался он.По словам офицера, российская армия существенно превосходит ВСУ по количеству людей и обладает стратегической инициативой."Противник навязывает нам, где он будет наступать, а мы находимся в стратегической обороне", — отметил Стариков.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.

https://ria.ru/20250418/zelenskiy-2012108709.html

https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html

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