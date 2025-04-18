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ВСУ за неделю потеряли более 540 боевиков в зоне действия "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли более 540 боевиков в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 18.04.2025

ВСУ за неделю потеряли более 540 боевиков в зоне действия "Днепра"

Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 540 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, 56 автомобилей,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:22:00+03:00

2025-04-18T13:22:00+03:00

2025-04-18T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 540 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, 56 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 56 автомобилей. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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в мире, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)