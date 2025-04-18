ВСУ потеряли за неделю свыше 1900 военных в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли за неделю свыше 1900 военных в зоне действий "Севера"
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за неделю более 1900 военных ВСУ, сдались в плен 64 украинских военнослужащих, уничтожены шесть танков, 39 боевых бронированных машин, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая две HIMARS производства США, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1900 боевиков, сдались в плен 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 боевых бронированных машин, 99 автомобилей, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая две HIMARS производства США, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны.
На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны, добавляется в сообщении.